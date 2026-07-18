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川普社群付費戶 可先看貼文

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

川普家族掌控的川普媒體與科技集團（TMTG）16日宣布推出一項服務，讓社群平台Truth Social的付費客戶能比一般民眾早幾毫秒看到川普發文。

由於川普貼文經常引發股市、匯市及油市等金融市場劇烈波動，這項服務等於將美國總統的市場影響力商品化，讓付費客戶取得資訊時間差，搶占交易先機。

這項名為「Truth API」的服務，標榜能提供「最高權限Truth Social帳號的即時貼文存取」，其中包括擁有1,290萬名追蹤者的川普帳號。付費客戶將能在貼文對外公開前幾毫秒，率先取得發文內容。

川普媒體與科技集團表示，以往追蹤Truth貼文的公司只能仰賴人工監控，新服務補足了即時存取的需求。此舉是該公司「將自有資產變現」策略的一環。Truth API預計8月正式上線，目前已有客戶預先簽約，但公司並未公布收費標準。

川普頻繁透過Truth Social談論伊朗戰事、美國股市等議題，他的發文常被演算法交易系統即時解讀，帶動全球金融市場劇烈震盪，短時間內就可能讓資產市值增加或蒸發數十億美元。

對高頻交易業者而言，速度就是競爭力。這類公司每天執行數萬筆交易，每年投入數百萬美元建置高速網路、購買即時數據，只為比競爭對手快上幾微秒甚至更短的時間，因此即使僅提前幾毫秒取得川普貼文，也可能帶來交易優勢。

川普 美國 媒體

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