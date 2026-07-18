美緊縮簽證 防堵長期居留 外籍生最多四年、大陸記者90天

美國政府16日取消實施近半世紀、適用於外籍學生、交流訪客及外國媒體人員的「依身分停留」（D/S）制度，改採固定停留期限管理，外籍學生在美停留原則上以四年為上限，整體上更加緊縮。美國總統川普16日在演說中還指控，中國介入美國2020年總統大選，路透分析，這可能危及美中脆弱的休戰局面。

國土安全部發布的最新規定，針對國際學生的F類簽證、允許參加文化交流計畫的訪客在美國工作的J類簽證、媒體人員的I類簽證，設定了固定的停留期限。外籍學生與交流簽證最長不超過四年，記者簽證最長240天；中國大陸記者只有90天，此舉可能招致北京報復。

這項新規明定外籍學生完成學業畢業，或選擇性實習訓練結束後，原本60天的寬限期將縮短為30天。若提前結束學業或實習工作，也必須在30天內離境，或申請其他合法身分繼續留美。

國土安全部表示，簽證持有人若想在固定的准許停留期限屆滿後繼續留美，必須向國土安全部申請延期，或出境後重新入境。

新規定也禁止研究生在任何時候更改「教育目標」，抑或是在未經批准的情況下轉學。學生完成學位或訓練後離境的寬限期，則由目前的60天縮短為30天。預計來自中國大陸、印度、南韓的學生將首當其衝。

新規將於刊登在聯邦公報60天後生效，但仍需國會審查。

國土安全部長穆林表示，「依身分停留」制度削弱了美國國家安全，並為移民詐欺提供可乘之機。他指出，多年來外籍學生得以無限期留在美國，部分人士藉由不斷註冊課程、反覆延長學生身分，規避離境要求，形成所謂永久學生現象。

另外，川普16日晚間在黃金時段演說中，援引大批新解密文件，宣稱外國勢力正積極干預美國選舉，中國尤其可能威脅未來選舉。