移民美國門檻恐大幅提高 申請綠卡擬徵323萬保證金

美國總統川普政府正在考慮對尋求合法永久居留權（綠卡）的申請人徵收10萬美元（約新台幣323萬6782元）的保證金。

「國會山莊報」（The Hill）報導，國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，政府正在評估一項可能的6位數保證金，以確保移民「經濟上能夠自給自足」並且「對社會的貢獻大於從社會中得到的」。

皮戈特在致國會山莊報聲明中指出：「我們正在與國土安全部密切合作，推動合情合理而且有效的程序，以落實美國法律、恢復移民系統的健全，並且保護美國公共福利計畫免於帶著高額醫療或其他需求入境的外籍人士增加財政負擔。」

他同時表示：「作為這項全面性倡議一部分，國務院正研議利用『移民及國籍法』（Immigration andNationality Act）中既有的法律授權，要求特定簽證申請人（原本很可能成為公共負擔而不符合簽證資格者）繳交保證金，以證明他們擁有維持自身生活的財力。」

川普和共和黨國會議員近幾個月以來持續透過大規模驅逐政策打擊非法移民，最近也提出法案以遏止「生育旅遊」。

收取6位數入境費用的作法也被視為採取另一手段將特定財務狀況的移民予以剔除。

傳統綠卡申請費依身分類別及申請地點而異，境內申請I-485表格的標準費用為1440美元；如果申請人需要工作許可或旅行文件，除非符合特定條件而同時申請，否則須額外支付相關費用。

至於從海外申請者，通過國務院線上領事電子申請中心（CEAC）遞交DS-260簽證申請需繳交325美元申請費；核准後還須向國籍暨移民局（Citizenship andImmigration Services）繳交235美元手續費，以處理文件和製卡。

對於尋求在美永久居留的人而言，10萬美元保證金意味著費用顯著增加。

根據此一擬議的新政策，川普政府將向申請人或其在美國的家庭成員收取這筆款項，並會在日後退還。