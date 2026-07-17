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布蘭妮突曬嬰兒服神秘稱「想介紹最美好的人」 粉絲瘋猜要當阿嬤了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國流行天后布蘭妮（Britney Spears）。美聯社
美國流行天后布蘭妮（Britney Spears）。美聯社

美國流行天后布蘭妮（Britney Spears）近日在Instagram發布一則貼文，曬出嬰兒連身衣與針織嬰兒褲。她在文中寫道「如果你們夠幸運，今年我有一位美好得不可思議的人想介紹給大家。」貼文一出立刻引發粉絲熱議，不少人猜測，布蘭妮可能要迎接人生新身分，準備當阿嬤了。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年44歲的布蘭妮在Instagram擁有超過4,100萬名粉絲，但她並未明確解釋貼文的含意。她在文中神秘地寫到：「如果你們沒有見到面，那就代表世上最美好的事物是永遠不能被看見的。」她寫下一長串充滿詩意卻難以理解的文字，讓外界完全摸不著頭緒。

貼文中除了嬰兒衣物外，她還分享了一張多年前抱著其中一名兒子的舊照片，以及一張現年19歲的小兒子傑登（Jayden）的近照，照片中他身旁站著一名年輕女子。除此之外，她也放上一張藝術插畫，畫面是一名女子打開貝殼，裡頭躺著熟睡的嬰兒，更讓「即將有新生命」的猜測持續發酵。

由於布蘭妮的兩個兒子都已成年，不少網友推測，布蘭妮文中說的「最美好的人」，可能指得是未來的孫子或孫女，而不是自己懷孕。不過截至目前為止，布蘭妮並未證實任何消息，也未進一步解釋貼文內容。

近年來，布蘭妮的社群貼文經常充滿抽象文字與難以理解的內容，而且大多關閉留言功能，外界只能自行猜測她想表達的意思。她過去曾歷經長達13年的監護制度，直到2021年才正式恢復自由，近年與家人的關係依舊備受關注。

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