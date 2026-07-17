外國介選？川普全國演說再提選舉舞弊說 法新社事實查核結果一次看

美國總統川普今晚黃金時段發表演說，再度提出缺乏證據支持的指控，包括2020年大選舞弊及外國干預等說法，聲稱中國非法取得美國選民檔案，並暗示委內瑞拉可能操縱美國選舉投票機。

就在川普再度強調2020年大選落敗是「被作票」之際，白宮公布最新解密情報文件，不過，川普的選舉舞弊指控並未得到證實。

超過60起訴訟皆未能發現足以改變2020年選舉結果的舞弊行為，選務官員及川普政府內部成員也一再駁斥他的說法。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）選舉法專家哈森（Rick Hasen）告訴法新社，川普只是「重複過去已遭駁斥的說法」。

他在部落格中寫道：「川普甚至未試圖指出有任何一個不具投票資格的選民在2020年大選中投票，也沒提出任何投票機確實遭到入侵的證據。」

以下是法新社針對川普部分說法所做的事實查核。

● 中國非法取得選民資料

川普指控中國「非法取得2.2億美國選民檔案，被視為史上最大規模選舉資料外洩事件」。

他隨後聲稱，中國企圖「替拜登製造非法選票」。

然而在美國，選民名冊大多屬於公開紀錄，各州依法必須維護，且這些檔案經常依法提供販售。

2021年3月解密的美國主要情報機構的一份報告指出「沒有跡象顯示有任何外國行為者企圖在任何技術層面竄改投票過程」。

報告提到，美國情報圈的結論是他們有「高度信心」（high confidence）認定北京「雖曾考慮但未展開意在改變選舉結果的影響力活動」。

另一份政府評估報告也同樣判定，「沒有證據顯示任何與外國政府有關聯的行為者」干預這場選舉。

前馬里科帕郡（Maricopa）書記官李謝（StephenRicher）在社群平台X上發文指出，要策劃這樣一個捏造數千名假選民的陰謀，必須偽造社會安全號碼、住所和身分證明，同時還要躲過偵測。

● 委內瑞拉

川普聲稱委內瑞拉在總統馬杜洛（Nicolas Maduro）統治下的選舉存在舞弊，並暗示美國的投票機容易受到類似的操縱。

這些說法呼應川普盟友在2020年提出的陰謀論，指控委內瑞拉企圖透過選舉軟體公司Smartmatic來竄改美國的選票。

Smartmatic的系統在2020年大選僅用於一個沒有爭議的郡，其後也針對相關不實指控提出誹謗訴訟，最終不是達成和解，就是勝訴。

白宮今天公布的解密文件指出，委內瑞拉官員「持續研究操縱電子投票系統的可能性，並可能具備某種程度的能力」，但情報「並未明確證實大規模電子舞弊已在委內瑞拉的特定選舉中成功實施」。

文件補充說明，「無論是Smartmatic還是委內瑞拉政府，都不具備」能夠預測並「操縱委內瑞拉境外選舉結果的能力」。

麻省理工學院（MIT）選舉專家史都華（CharlesStewart）告訴法新社：「目前公開的資料都沒有顯示任何選票遭到操縱的證據。」

● 非公民選民

川普聲稱有數十萬名非公民登記投票。非公民投票屬於違法行為，且選舉審計和獨立研究均顯示這種情況極為罕見，且選務制度設有多重防護機制，可防止非公民違法投票。