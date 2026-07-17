AI不能取代老師！加州立法拍板：2027年起公立學校教師「必須是真人」

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）日前簽署一項新法案。該法案規定，自2027年起，K-12（幼兒園至高中）公立學校不得聘用人工智慧擔任教師，依法提供教學服務的人員「必須是真人」，即使AI能協助教學，也不能取代真正的教育工作者。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項修正案針對加州教育法案進行調整，明確規定公立學校聘任的員工與承包商都必須是「自然人」（natural people）。換句話說，AI可以作為家教軟體、輔助教材或學習工具，但真正負責授課、提供教育服務及與學生互動的人，依法只能由人類擔任。

提出法案的州眾議員村土康郎（Al Muratsuchi）表示，隨著生成式AI快速發展，社會已來到一個必須在法律上明確定義「教師就是人類」的時代。他指出，AI對教育的長期影響仍充滿未知，因此立法目的並非反對科技，而是確保孩子在成長過程中，仍能獲得人與人之間不可取代的交流與引導。

他強調：「只要學生還是人類，教育者就應該是人類。」法案獲得跨黨派支持，也希望透過法律保障教師角色不被AI完全取代。事實上，法案最初版本曾打算全面限制AI與教育科技進入公立校園，但經過討論後內容大幅放寬，目前僅禁止AI被正式聘為教師或教育服務提供者，並未禁止學校使用AI輔助教學。

這項新規定發布之際，加州AI教育市場正快速擴張。例如聖塔蒙尼卡（Santa Monica）即將開設一所由AI運作的私立學校，每年學費高達6萬5,000美元（約新台幣210萬元），引發外界熱議。

支持者認為AI能提升學習效率，但也有人擔心過度依賴科技，恐讓師生互動與情感教育逐漸消失。加州此次立法，也成為美國首批明確限制AI取代教師的地方政府之一。