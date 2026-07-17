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美中領袖隔半個地球相繼演說 川普批中介選、習近平搶AI主導權

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（圖左）16日在白宮東廳就選舉安全問題發表全國演說；中國國家主席習近平（圖右）17日抵達在上海舉行的世界人工智慧大會開幕式現場時揮手致意。路透 / 美聯社
美國總統川普（圖左）16日在白宮東廳就選舉安全問題發表全國演說；中國國家主席習近平（圖右）17日抵達在上海舉行的世界人工智慧大會開幕式現場時揮手致意。路透 / 美聯社

美國總統川普華府指控中國介入美國選舉之際，中國國家主席習近平17日則在上海宣示，北京要成為負責任的人工智慧（AI）全球領導者。CNN指出，兩人的訊息形成強烈對比，也凸顯美中科技競爭與不信任持續升高，AI已成為雙方角力的新核心。

川普指控，中國非法取得2.2億份美國選民檔案，並把這些資料納入更廣泛的介選行動；中國已否認相關說法。川普演說數分鐘後，習近平在「2026世界人工智慧大會」開幕式致詞，向科技業高階主管、研究人員及業界人士表示，AI必須朝「正向、良善且造福人類」的方向發展，並透過精準有效的監管防止失控。

習近平也反對在AI領域「泛化國家安全概念」，或把一國安全凌駕於他國安全之上，明顯影射美國政策。北京則主張AI應成為「全球公共產品」，並願與各國合作。中國並在大會前成立由29國組成的「世界人工智慧合作組織」（WAICO），成員包括俄羅斯、印尼及巴基斯坦，顯示北京有意主導全球AI規則。

亞洲集團數位部門主席陳澍表示，習近平把AI視為爭取盟友、與美國競爭的工具，這不只是科技競賽，也是「AI外交」。中國認為過去錯失制定全球網路規則的機會，如今不願在AI時代再度缺席。

美國企業目前在模型能力、訓練技術及硬體方面大致領先，但差距正在縮小。中國則採取不同策略，著重機器人、自動化及全球普及。DeepSeek、智譜等企業已縮小與美企的效能差距，開源模式與較低成本也吸引更多使用者。

不過，雙方的安全疑慮同步升高。華府指控中國實體大規模利用美國前沿模型「蒸餾」較小模型，也擔心外國行為者藉AI尋找美國關鍵基礎設施漏洞。中國監管機構則警告，美國Anthropic的Claude Code工具存在嚴重「後門」風險；Anthropic否認，稱相關機制只是用來追蹤平台濫用。路透另報導，北京正考慮限制海外取得中國最先進AI模型。

川普與習近平5月在北京峰會後同意展開AI對話。習近平自2018年世界人工智慧大會創辦以來首度出席，顯示北京高度重視AI，也盼藉中國模型擴大國際影響力。不過，美國企業參與上海大會仍有限，主要西方國家也不太可能加入由中國主導、職權涵蓋AI推廣、治理與安全的WAICO。

西方分析人士擔心，中國可能藉制定全球AI規範，將嚴格管控媒體與網路的制度輸出海外。DGA-Albright Stonebridge Group合夥人崔奧洛表示，美國更應與北京建立可信的雙邊對話，討論前沿AI模型治理，但雙方仍須克服官僚障礙與根深柢固的不信任。

習近平 川普 華府

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