川普再打中國「介選」牌 解密文件引質疑

美國總統川普週四（7月16日）發表演說，宣布解密一批情報文件，聲稱內容顯示中國曾干預美國選舉。川普在2020年美國總統大選敗給拜登，之後川普長期以來質疑選舉公正性，然而，美國情報界評估認為，並無證據顯示北京曾影響該選舉的結果。

此次演說正值川普與共和黨面臨政治壓力之際。受伊朗戰爭及能源價格高漲影響，川普支持率下滑。但他僅在演說開頭簡短提及伊朗戰事、稱美國「正大獲全勝」，接著提到減稅、打擊非法移民等政策，之後便將焦點轉向選舉。

在長約25分鐘的黃金時段演說中，川普批評美國投票制度存在「嚴重缺陷」，並聲稱中國曾非法取得2.2億名美國選民資料，包括姓名、住址及其他選民登記資訊。

他並指控，美國情報界刻意隱瞞中國間諜活動的真實規模。

這批文件先前被列為機密，與美國2020年及2018年的選舉有關。這兩場選舉中，共和黨陣營整體表現失利。

此外，川普也再次敦促國會通過《保障美國選民資格法案》（SAVE America Act）立法，該法案要求選民投票時須出示附照片身分證件、登記投票時須證明美國公民身分，並大幅限縮郵寄投票。這項法案已多次在共和黨掌控的眾議院過關，但在參議院持續卡關；民主黨及投票權倡議人士批評，該法目的是壓制合法選民投票。

解密文件未提供新證據

在川普演說期間，白宮同步推出一個網站，公布大量文件，內容包括選擇性公開的調查檔案、情報分析及政府內部往來信件。

不過，這批資料目前缺乏完整背景說明，且許多內容與他聲稱將揭露選舉重大漏洞的說法不符或不相關。

例如其中有文件指出「開票統計系統極難遭大規模操控，以致影響選舉結果。」另有一份文件描述中國間諜曾試圖蒐集拜登競選團隊資訊，但同時指出，北京「目前無意秘密干預選舉以影響結果」。

此外，還有一份美國中情局（CIA）文件分析的是委內瑞拉選舉，而非美國選舉。

美國麻省理工學院選舉專家史都華（Charles Stewart）表示，目前公開的內容中，沒有任何選票遭到操弄的證據。

中國介選？

川普聲稱美國選舉受外部勢力干預的說法，與美國情報界2021年公布的一份評估報告相互矛盾。這份評估是在時任國家情報總監、現任中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）任內完成。

該報告指出，沒有跡象顯示任何外國勢力曾在技術上試圖改變、或成功改變2020年總統大選，包括選民登記、選票、開票統計或選舉結果。

報告也指出，中國至少自2008年起持續蒐集美國選民、民意、政黨、候選人及政府高層官員等資訊，但美國情報界研判其目的在於預測美國選舉結果。

路透社引述兩名知情人士表示，中國取得的美國選民資料並非機密，政治顧問本就可合法購買選民名冊，因此相關資料無法受到操控。

消息人士指出，在川普演說前，部分白宮官員曾擔心公開這些有關中國的資訊，可能誤導外界。

值得注意的是，川普此次將矛頭指向中國，卻未提及俄羅斯。美國情報官員曾指出，俄羅斯在2016年及2020年都偏向支持川普，並在2020年發動大規模影響力行動，試圖協助川普勝過拜登。

在川普發表演說前，中國駐美大使館發言人劉暢表示：「中國過去沒有、今後也不會干涉美國總統選舉。」

為期中選舉鋪路？

多年來，川普多次質疑2020年的總統大選結果，宣稱自己敗選是遭操弄的結果。他也聲稱郵寄投票充斥舞弊、投票機容易遭駭，以及非公民普遍參與投票等，但相關說法均未獲證實；部分地區重新計票之後，也未發現2020年大選存在大規模舞弊證據。

曾於川普第一任期擔任美國國家情報總監辦公室的高登（Sue Gordon）批評，美國情報界一直對外國干預選舉高度警戒，但川普當時嗤之以鼻，並因其競選團隊與俄羅斯的關係被調查，而對情報機構感到憤怒。

民主黨人士則警告，川普此時試圖重提早已被駁斥的「選舉遭竊」說法，是為了替2026年期中選舉預先製造正當性危機。

負責選舉事務的眾議院行政委員會民主黨首席議員、紐約州眾議員莫雷爾（Joseph Morelle）表示：「我認為，總統是在為質疑2026年選舉結果鋪路。」他並強調：「我們的選舉是安全的。」

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