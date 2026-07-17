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紐約觀光直升機墜河6死 殘骸顯示鳥擊跡象

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

調查人員今天表示，去年一架觀光直升機墜入紐約哈德遜河（HudsonRiver）造成6人喪生，直升機殘骸顯示遭鳥擊的跡象。

法新社報導，這架直升機去年4月在哈德遜河上空發生故障，在空中解體後墜入冰冷河水，機上1名西班牙籍資深企業主管、他的妻子、3名子女以及飛行員皆罹難。事故影片中顯示駕駛艙似乎與旋翼分離。

這一家人當時在曼哈頓（Manhattan）進行空中遊覽，業者形容是「紐約市終極觀光行程」。

根據美國國家運輸安全委員會（NationalTransportation Safety Board, NTSB）公布的證據，直升機上發現數隻野雁遺骸。

史密森尼學會（Smithsonian Institution）鳥類部門在去年12月11日提交國家運輸安全委員會並於今天公布的報告中指出：「一群不同品種的雁…影響了水平安定面和旋翼葉片。」

報告中提到：「一名目擊者表示當時約有20隻『野雁』飛往哈德遜河，幾分鐘後聽到巨大爆炸聲，這項說法佐證墜機前不久確實有雁群在此區活動。」

國家運輸安全委員會在社群媒體X上發文說：「2000多頁的事實調查資料已公開。事故發生原因和任何影響因素將會在調查結束後做出定論。」

紐約 鳥擊 觀光

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