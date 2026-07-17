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德州豪雨釀2死 嚴防去年洪災夏令營27死慘劇重演
美國德州州長艾波特（Greg Abbott）今天下午表示，在德州正為接下來24小時內破紀錄降雨做準備之際，有兩人因在車內遭暴雨釀成的洪水沖走而罹難。
路透社報導，艾波特表示急難救助人員已執行230起救援任務，其中包括透過直升機和水上救難員，從一名男子的貨車中救出他和他的狗。
為防一年前造成慘重傷亡的洪災重演，德州目前已部署2350名緊急救援人員及1400件救援裝備，其中包括黑鷹直升機與激流救生艇。
一年前洪水曾橫掃同一片德州丘陵區（Texas HillCountry）並奪走至少135條人命，包含一處夏令營的27 名學員與輔導員，當時罹難者多為學童。
艾波特在聽取簡報後，在緊難救助官員簇擁下告訴媒體：「我們正經歷破紀錄豪雨，將導致非常危險的洪患。我們會盡一切可能以保護居民生命安全。」
美國國家氣象局（National Weather Service）指出，過去2天內部分德州丘陵區已累積10到20英吋（約250到500毫米）降雨。在瓜達魯普河（Guadalupe River）旁的基督教女子夏令營「神秘營」（Camp Mystic,即去年洪災慘案發生地）就包含在這個區域內。
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