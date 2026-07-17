川普指控北京干預2020大選 陸使館駁斥

美國總統川普指控北京方面干預了美國2020年大選，不過大陸駐美大使館駁斥稱，過去從未、將來也絕不會干預美國總統大選。

路透社報導，川普16日在電視講話中表示，北京干預2020年美國大選，在當年大選週期中實施了「歷史上規模最大的選舉數據篡改」，這導致北京獲得了 2.2 億份美國選民檔案。「這次數據遺失給選舉安全帶來了前所未有的噩夢」。

不過大陸駐美大使館發言人表示，北京「過去從未、將來也永遠不會干預美國總統大選」。

路透也指出，2021 年美國一份未公開的情報評估報告發現，沒有任何跡象表明任何外國行為體試圖或成功地改變 2020 年總統選舉投票的「任何技術方面」，包括選民登記、選票、計票或結果。該報告還發現，大陸至少從 2008 年就開始收集有關美國選民、公眾輿論、政黨、候選人和高級政府官員的訊息，其目的很可能是利用這些資訊來預測選舉結果。

兩名知情人士表示，大陸獲得的美國選民資料並非機密資訊，因此無法被操縱。