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影／「藍天使」超低空飛掠海灘嚇到遊客 美海軍不罰飛行員原因曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張臉書影片截圖顯示，一架美國海軍「藍天使」飛行表演隊的F/A-18戰機15日在美國佛州彭薩科拉海灘低空飛越人群。路透／Facebook／Partridge Drones
這張臉書影片截圖顯示，一架美國海軍「藍天使」飛行表演隊的F/A-18戰機15日在美國佛州彭薩科拉海灘低空飛越人群。路透／Facebook／Partridge Drones

美國海軍菁英飛行表演隊「藍天使」一名飛行員15日上午駕機低空飛越佛州一處人潮眾多的海灘，事件一度由海軍展開檢討，但代理海軍部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）隨後宣布，這名飛行員不會受到懲處。

華爾街日報報導，這段在社群媒體瘋傳的影片顯示，一架F/A-18「超級大黃蜂」戰機低空飛越佛州彭薩科拉海灘，隨後在水面上空轉向爬升。這架雙引擎戰機的強勁噴射氣流將沙子、陽傘和椅子捲上空中，導致海灘遊客四處奔逃。

高雄16日下午在社群媒體發文寫道：「飛行檢討完成。沒有申誡。沒有人遭開除。沒問題。那就是自由的聲音！」

美國海軍發言人在聲明中表示：「一架飛機進場時的飛行高度低於標準，氣流擾動海灘，波及民眾的椅子和陽傘。我們最重視當地社區、觀眾和飛行員的安全。飛行隊管理階層正在檢討這次飛行的情況，並展開全面安全審查，以確保所有行動均符合海軍與聯邦航空總署（FAA）的嚴格安全標準。」

不過，白宮與國防部長赫塞斯的官方社群媒體帳號卻對這次低空飛越表示讚揚。白宮16日發布一張人工智慧（AI）生成的圖片，顯示一架藍天使戰機飛越海灘，民眾平靜地仰望天空，並配文寫道：「愛美國沒有錯。」

五角大廈發言人帕奈爾（Sean Parnell）發布一張取自低空飛越影片的截圖，寫道：「愛國者們，繼續前進。」赫塞斯則發文表示：「飛越行動將持續，直到士氣改善為止。」另一名五角大廈發言人被要求說明時，則請外界參考赫塞斯和帕奈爾的社群媒體貼文。

華爾街日報指出，赫塞斯過去曾推翻指揮官對類似事件做出的處置，包括撤銷一組曾在音樂人「搖滾小子」（Kid Rock）住家附近盤旋的阿帕契直升機機組人員停飛處分。另外，一架阿帕契直升機飛行員上周因低空飛越南卡羅萊納州一處海灘而遭停飛，赫塞斯承諾介入後，停飛處分不久後便解除。

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