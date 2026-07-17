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川普演說批中國介選不影響美中關係？專家：這三項議題更重要

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國國家主席習近平（左）5月14日在人民大會堂外英傑美國總統川普（右）。路透
中國國家主席習近平（左）5月14日在人民大會堂外英傑美國總統川普（右）。路透

美國總統川普16日晚間在黃金時段演說中，猛烈抨擊中國涉嫌干預美國選舉。有專家指出，此舉標誌著美中對立顯著升級，也使選舉安全從網路爭端擴大為更全面的國家安全對抗；但也有專家認為，北京不太可能將這場演說視為重大發展，台灣等議題對美中關係的影響更大。

南華早報報導，華府智庫昆西研究所美中關係專家賽門（Denis Simon）指出，川普這場演說之所以重要，不只在於批評中國，更在於他將中國涉嫌干預選舉提升為國家安全論述的核心，定位可比擬美國2016年後看待俄羅斯的方式。他表示，此舉可能重塑華府內部更廣泛的對中政策辯論，使選舉安全與人工智慧、半導體、供應鏈及軍事現代化並列，成為「全面戰略競爭的另一條戰線」。

此外，川普發表這場選舉安全演說之際，正值美中近幾個月試圖穩定關係。賽門表示，競爭與接觸如今同時存在，華府可以一邊就關稅展開談判、討論芬太尼問題並維持軍事溝通，一邊收緊出口管制、制裁中國企業，並指控北京從事網路行動。

賽門表示，這場演說可能為中國國家主席習近平今秋訪美增添不確定性，但歷史上各大國即使存在嚴重戰略分歧，仍會維持對話。他指出，「激烈言辭不會自動阻止峰會外交」，美中兩國都已學會將雙邊關係中的不同議題分開處理。更值得關注的是，干預選舉可能成為更大規模戰略競爭的一環。

他說：「問題不在於習近平是否會訪美，而在於兩國政府能否繼續將不同議題分開處理，在維持談判管道的同時，也指控對方構成日益嚴重的安全威脅。」

中美研究所的古普塔（Sourabh Gupta）則認為，川普這場演說是一項國內政治操作，而非美中關係的重大轉變。他指出，這是川普的「最後一搏」，試圖利用外國敵對勢力的論述，推動在國會缺乏足夠支持的《拯救美國法案》。

古普塔指出，中方不太可能將這場演說視為重大發展，「至於美中關係，這件事已是過眼雲煙」，台灣、出口管制及關稅等議題，對塑造雙邊關係的重要性遠高得多。

在2020年美國總統大選前，川普及其盟友一再主張，對美國選舉公正構成最大外國威脅的是中國，而非俄羅斯。敗選後，川普及其團隊拒絕承認結果，聲稱選舉存在大規模舞弊及外國干預，並經常將矛頭指向中國。然而，時任美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）解密的一份2021年3月情報界評估報告認定，俄羅斯曾發動影響力行動支持川普；中國雖考慮採取行動影響選舉結果，但最終並未付諸實施。

不過，賽門警告，川普政府的新說法旨在利用外界對網路安全的根本誤解。川普的言辭往往把「可能遭到駭客入侵」混同為「已遭到駭客入侵」。

川普 美中關係 俄羅斯

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