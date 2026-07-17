川普演說控中國2020年介選、駭千萬選民資料 紐時：說法誇大

美國總統川普美東時間16日晚間在白宮東廳發表約25分鐘演說，宣稱最新解密情報顯示，中國2020年對美國選舉資料發動「史上最大規模入侵」，取得18州數以千萬計選民資料，暴露美國選舉基礎設施的「令人震驚漏洞」，形成「選舉安全夢魘」。

川普指控，美國情報機構當年發現中國透過購買、竊取或駭客手段取得選民登記資料，卻有人刻意隱瞞，未向時任總統的他或國會通報，反而宣稱2020年大選是「美國史上最安全的一場選舉」。他還說，數十份中央情報局及國家安全局報告未被納入《總統每日簡報》，一封內部郵件更承認曾「刻意加工」簡報，另有聯邦調查局官員自稱運作「影子政府」，阻止相關情報曝光。

川普並聲稱，中國企圖破壞他的第一屆政府及2020年競選活動。中央情報局報告顯示，中共2018年起動員境內外反對他的力量，企圖減少得票、迫使他辭職或阻止連任，並影響2018年期中選舉及2020年大選。中國2019年的對美策略也包括利用與美國大型企業的合約影響企業領袖，以及支付大筆金錢給曾負面報導他的記者。川普稱，中國希望他敗選，是因為他向中國徵收數十億美元關稅。

他進一步宣稱，聯邦調查局曾取得中國企圖為拜登偽造非法選票的原始情報，卻遭官僚掩埋。另一批解密評估則指出，電子投票機、計票系統、選民登記資料庫、選舉人名冊及官方網站都可能遭攻擊，俄羅斯、中國、伊朗、北韓及非國家團體均有相關能力。這些調查涵蓋2020年1月至2026年6月。

川普還引述國土安全部調查，指約27萬8000名非美國公民登記為聯邦選民，並稱密西根州一項大規模選民登記行動涉嫌舞弊，批評拜登政府司法部拖延調查。他已要求國家情報總監辦公室、司法部、聯邦調查局及中央情報局調查資訊遭隱瞞原因，解僱涉案者，必要時提出刑事指控，並要求聯邦調查局局長巴特爾全面偵辦。

川普表示，聯邦政府將通知選舉資料遭入侵的州，協助各州在期中選舉前修補漏洞，並要求各州移除選民名冊中的非美國公民。他也呼籲國會通過《拯救美國法案》，要求選民出示身分及公民證明，並限制郵寄投票。

衛報指出，川普試圖透過這場演說，爭取外界支持《拯救美國法案》，但未讓外界事先檢視相關證據。記者無法查看他引述的文件，白宮也直到演說開始才公布資訊，內容仍待分析與查核。

紐約時報指出，川普的部分說法誇大，與解密文件本身的審慎判斷並不一致。許多美國選民資料原本就可在網路免費取得或付費購買，掌握這些資料雖可能有助分析選民，卻不能直接操弄選票。

報導指出，美國情報界2020年的主流判斷仍是中國未試圖干預選舉程序。少數情報官員認為，北京曾採取初步、低層次的行動，企圖削弱川普連任機會；但他們只對這項判斷抱持中低度信心，顯示證據並不充分。