川普指控中國操弄2020選舉：他上台對中不利

美國總統川普16日向全國發表談話，指控中國長期影響美國選舉，且希望川普在2020年總統大選中敗選；川普表示，中國之所以這麼做，是因為中方知道川普上台對他們不利。

川普並聲稱，中國影響美國選舉的資訊遭到刻意隱瞞，川普16日指示美國國家情報總監、司法部、聯邦調查局，以及中央情報局展開調查，並在適當的情況之下提起刑事訴訟。

川普16日發表全國談話，除了細數上任之後的政績，同時宣布解密文件，指控中國自2020年美國大選就開始購買、竊取、入侵美國選民資料，並聲稱有資訊顯示，中國當年不希望川普獲勝。

川普也引述CIA報告指出，中國自2018年中就透過美國國內外的元素來降低美國總統的票數，企圖讓川普請辭，或者避免川普連任競選；川普指出，中國也企圖影響期中選舉結果，以及2020年的總統大選。

另外，川普指控中國也在2019年企圖破壞美國國內對總統的信心，包括聯繫、影響美國企業領袖反對川普，也支付鉅額金錢收買記者撰寫川普的負面新聞等。

川普說，中國政府希望川普2020年敗選，因為他們知道如果川普上台將向中國開徵數十億美元的關稅，還會打造世界上最強的軍隊。

川普並表示，有聯邦調查局在2020年取得的原始情資顯示，中國干預選舉的活動還包括幫美國前總統拜登做票，且CIA和國家安全局（NSA）的報告指出，中國的行為被刻意從對總統的每日簡報中剔除。川普說，他16日指示相關單位展開調查。

川普也說，解密的文件還包括美國的選舉基礎設施遭到中國操弄，以駭客的方式改變票數；川普並稱國土安全部也找到27.8萬名非美國公民，卻成為聯邦選舉的登記選民；川普指控說，由於民主黨人不願公布他們的選民資訊，預料這類非美國公民的選民人數遠比揭露的數字多更多。