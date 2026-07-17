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美議員促嚴查太陽能產品進口 防堵中國供應鏈規避關稅

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

根據路透社取得的信函內容，美國一個跨黨派國會議員團體今天敦促川普政府加強查緝他們所稱的「半成品太陽能電池」，認為部分業者藉此規避貿易關稅，並不當申請聯邦製造業稅額抵免。

所謂「藍色晶圓」爭議，是美國長期致力打擊國內太陽能板製造商所稱規避關稅行為的一環。中國企業掌握全球約80%太陽能供應，許多業者為了供應美國市場，已將產能轉移至其他國家。

這封聯名信由共和黨籍聯邦眾議員波士特（MikeBost）、哈里根（Pat Harrigan），以及民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）與卡普特（Marcy Kaptur）共同簽署，要求美國海關與邊境保護局（CBP）及國稅局（IRS）對進口「藍色晶圓」的業者採取行動。

「藍色晶圓」是經過關鍵製程的高純度矽薄片，具備發電所需的重要加工步驟。

這些議員表示，一些企業進口「藍色晶圓」以規避美國對太陽能電池課徵的關稅，之後再於美國境內完成最後加工，並申請原本用於扶植美國本土太陽能製造業的聯邦稅額抵免。

這封信函指出：「這種規避關稅與稅務詐欺行為，正在損害美國能源製造商的利益，讓他們在市場競爭中處於明顯劣勢。」

美國近年來透過關稅及稅務政策，試圖限制中國企業生產的低價太陽能電池進口，並扶植本土製造業。目前，來自中國及其他8個亞洲國家的太陽能電池，都須被徵收反傾銷稅與反補貼稅。

成員包括第一太陽能（First Solar）及韓華Qcells（Hanwha Qcells）等企業的「美國太陽能製造商聯盟」（Solar Energy Manufacturers for AmericaCoalition），對這封聯名信表示支持。

關稅 川普 國會

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