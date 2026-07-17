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美兩大電視網拒播演說 川普稱應撤銷執照

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天在黃金時段發表全國演說，他說應該撤銷拒絕直播這場演說的電視網廣播執照，並在沒有提供證據的情況下暗示這些電視網涉及企圖操縱選舉的行動。

法新社報導，川普點名美國廣播公司（ABC）和國家廣播公司（NBC）新聞網，稱「他們和其他媒體參與一場陰謀。這樣的舞弊行為應該導致他們的執照被撤銷。他們無償使用我們價值數十億美元的公共廣播電波，根本沒付半毛錢」。

川普聲稱他在2020年大選落敗是「被作票」，然而超過60起訴訟均未獲得法院裁定存在足以改變選舉結果的舞弊，且重新計票、審計以及川普任內的司法部也都未發現任何證據。

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