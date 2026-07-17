加拿大野火濃煙襲美多州 空污嚴重官方籲民眾待室內

加拿大數百起野火引起的濃煙，於今天籠罩美國從中西部到東北部大片地區，促使官方發布警告，呼籲居民應盡可能留在室內，避免吸入刺鼻且危害健康的空氣。

路透社報導，根據空氣品質監測公司IQAir的數據，底特律今天成為全球空氣品質最差的城市，污染指數達600，為美國環境保護署（EPA）認定的「危險」等級兩倍。

聯邦數據顯示，明尼蘇達州、密西根州、伊利諾州北部、俄亥俄州北部以及安大略省一帶的濃煙已達危險程度，包括明尼阿波利斯（Minneapolis）、密爾瓦基（Milwaukee）和多倫多等主要城市空氣品質也達到危險等級。從明尼蘇達州一路向南延伸至馬里蘭州，共有10個州通報至少有部分地區的空氣品質達到「不健康」等級。

33歲的芝加哥居民維拉諾瓦（Stephanie Villanova）在接近中午時，與68歲的父親在市中心散步，當時兩人皆戴著口罩。她說：「這真的很誇張，因為你往窗外看會以為是霧，整座城市都被籠罩住了，但那其實是濃煙。我們走到外面時，會感覺刺痛。」

明尼蘇達州「明星論壇報」（Minnesota StarTribune）報導，由於空氣品質惡化，明尼蘇達州今天取消多場戶外表演、展覽及其他活動。

明尼阿波利斯市公園暨休閒委員會宣布，市營游泳池、自然夏令營、高爾夫球場，以及所有原定舉行的戶外活動與計畫，也同樣因空氣品質不佳而關閉。

預料濃煙將在一整天內惡化。在紐約，天空籠罩著橘色霧霾，空氣中瀰漫刺鼻氣味，地方官員呼籲居民減少戶外活動時間，並提醒老年人、孕婦，以及患有心臟病、肺部疾病等其他高風險族群留在室內。

紐約都會區遭遇危險空污之際，距離國際足球總會（FIFA）世界盃足球賽決賽僅剩幾天。決賽將於19日在鄰近的紐澤西州舉行，預計將有超過8萬名球迷到場觀賽。