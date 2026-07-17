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報導新空軍一號遭傳喚 紐時狀告法院阻擋傳票

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

紐約時報」發言人昨天表示，報社已向法院遞狀，聲請撤銷聯邦大陪審團對旗下3名記者的傳票；這3名記者先前曾報導有關總統川普新空軍一號專機的相關新聞。

紐時報導新空軍一號缺乏舊型飛機的部分安全功能後不久，曼哈頓聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）便於10日發出傳票。紐時記者被要求前往曼哈頓聯邦法院的大陪審團小組出庭。

紐時資深副總裁兼副法律總顧問麥克洛（DavidMcCraw）透過聲明表示：「正如我們在聲請書中所述，這些傳票是出於惡意，目的是為了懲罰紐時的報導內容。」

路透社報導，多個新聞倡議團體指責川普利用政府權力和私人訴訟來威脅和騷擾新聞媒體。

代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）昨天向聯邦參議院小組表示，這些記者並非調查目標，傳票的目的是為了查明洩露敏感國家安全資訊的人員身分。

司法部的政策對傳喚記者設有限制，並要求必須獲得最高層級的批准。

像麥克洛這樣尋求撤銷傳票的聲請，通常因大陪審團程序的保密性而處於封存狀態。

然而，麥克洛已要求法院公開這份聲請書，並表示紐時「相信大眾有權獲得有關本案的資訊」。

共和黨和民主黨政府在調查向媒體洩密時，都曾試圖強迫記者透露消息來源，但媒體倡議團體表示，川普的共和黨政府過於隨意地使用傳票和搜索票，對象包括「華盛頓郵報」和「華爾街日報」。

「全國記者俱樂部」（National Press Club）和「記者爭取新聞自由委員會」（Reporters Committee forFreedom of the Press）均對紐時遭傳喚一事提出批評。

今年1月，新聞自由團體批評聯邦調查局（FBI）採取罕見舉措，搜索一名華郵記者的住所，作為洩密調查的一部分。

聯邦法官在川普執政期間展現出罕見的意願，阻擋他們認為具有政治動機的調查傳票。法院今年已撤銷了針對前聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）和明尼蘇達州民主黨官員調查中的相關資訊索取要求。

麥克洛表示：「我們訴諸法庭，是為了捍衛我們記者自由報導政府，並為公眾提供重要的報導內容的權利。」

川普 紐約時報 紐時

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