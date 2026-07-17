陳詩敏角逐裴洛西國會席位 美媒關注政策未提台灣

獲得裴洛西（Nancy Pelosi）力挺、角逐加州第11選區聯邦眾議員席位的陳詩敏15日推出政策平台。「舊金山標準報」指出，陳詩敏的外交政策缺乏對台灣議題的陳述，而了解她在兩岸關係上的具體政策至關重要。

美國前聯邦眾議院議長、現任聯邦眾議員裴洛西去年宣布不再尋求連任，隨後在今年5月公開表態支持舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）；根據6月的初選結果，陳詩敏將與加州州參議員威善高（ScottWiener）於11月大選中角逐裴洛西所空出席位。

加州第11選區主要涵蓋舊金山、華裔選民眾多，兩人的對中政策也受到外界關注。

陳詩敏近日推出政策平台，當中包含外交政策專頁，囊括了戰爭與停火、人權與人道援助、美國與盟友關係，以及亞洲和拉丁美洲的區域政策等項目。在「美國對亞洲的優先政策」中，她提及自己出生香港、曾在台灣就讀小學、12歲時移民到舊金山。

她指出，美中2大經濟體可以在相互尊重、彼此負責、和平共存的基礎上互動。

「舊金山標準報」（The San Francisco Standard）15日晚間以「陳詩敏的中國政策平台中少了一個詞：台灣」為文，表示美中緊張關係升溫，加州第11選區過去也曾出現反亞裔仇恨事件；因此了解陳詩敏在兩岸關係上的具體政策至關重要。

陳詩敏的競選顧問愛德華茲（Julie Edwards）指出，陳詩敏一再表示，「她支持在亞洲及其他地區推動建設性對話、和平與穩定，這一立場並未改變」。

報導指出，她的政策缺乏關鍵細節，例如她是否支持美國對台軍售，或是否支持「一個中國」政策。她的支持者曾向舊金山媒體Mission Local表示，陳詩敏支持這2項立場。

如同舊金山灣區的眾多候選人，報導也提到，陳詩敏必須在舊金山華裔選民與民主黨內更強烈支持台灣的聲音之間取得平衡，當中也包括力挺她參選的裴洛西。

裴洛西以其對中國的強硬立場著稱，並曾於2022年訪問台灣，引發中共強烈反應。

另一方面，陳詩敏的競爭對手威善高則提出更具體的台灣政策立場。他在其外交政策中指出，支持美國目前政策方針，並「反對任何試圖以武力改變台海現狀的行為」。

威善高表示，美國應在半導體製造領域與中國競爭。台灣在這個產業中居於領先地位，而半導體產業也是台灣具有重要地緣政治地位的關鍵因素。

在6月2日初選結果中，威善高得票率約41%、陳詩敏約29%，前者領先約11至12個百分點。