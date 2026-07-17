川普全國談話 控中2020年竊美選民資料：不希望川普獲勝

美國總統川普16日向全國發表談話，川普表示，一個國家若不能有公平、誠實的選舉，將無法偉大，指現行美國的選舉系統嚴重不符合標準，川普並宣布立即解密關鍵訊息，揭露美國選舉中令人震驚的漏洞。

川普指控中國自2020年美國大選就開始購買、竊取、入侵美國選民資料，並聲稱有資訊顯示，中國當年不希望川普獲勝。

川普指出，解密的文件顯示，中國在過去幾年中展開了大規模的選舉資料侵害行為，指中國非法獲取2.2億名美國選民的檔案，這些資訊包括姓名、地址、電話號碼、政黨偏好以及其他敏感資料。

川普表示，這些資料外洩導致一場前所未有的選舉安全噩夢，情報甚至顯示，中國還專門指派一個小組來利用這些資訊。

川普指出，美國情報單位自2020年開始就得知選民登記檔案遭到侵害；他們發現有18個州、數千萬名選民的資料已經被中國購買、竊取或駭入。

川普並表示，解密的文件也揭露「深層政府」（deep state）的成員，指他們積極地壓制和淡化有關中國干預選舉的資訊；川普說，那些本來應該拉警報的人選擇隱藏這些資訊，沒有向川普揭露，也沒有通知國會。

川普指出，有資訊也顯示中國還參與了其他與選舉相關的活動，來削弱川普第一任政府，以及2020年的競選活動；川普說，中國不希望川普獲勝。