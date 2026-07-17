快訊

牽黃金獵犬要上捷運…遭制止竟貼站務員個資 北捷挺同仁提告

一桌生日宴 吃出父母重新翻炒的回憶

蔣經國日記／美拉攏北京撤防台海 兩岸最終空戰非113

聽新聞
0:00 / 0:00

川普全國談話 控中2020年竊美選民資料：不希望川普獲勝

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普16日向全國發表談話，川普表示，一個國家若不能有公平、誠實的選舉，將無法偉大，指現行美國的選舉系統嚴重不符合標準，川普並宣布立即解密關鍵訊息，揭露美國選舉中令人震驚的漏洞。

川普指控中國自2020年美國大選就開始購買、竊取、入侵美國選民資料，並聲稱有資訊顯示，中國當年不希望川普獲勝。

川普指出，解密的文件顯示，中國在過去幾年中展開了大規模的選舉資料侵害行為，指中國非法獲取2.2億名美國選民的檔案，這些資訊包括姓名、地址、電話號碼、政黨偏好以及其他敏感資料。

川普表示，這些資料外洩導致一場前所未有的選舉安全噩夢，情報甚至顯示，中國還專門指派一個小組來利用這些資訊。

川普指出，美國情報單位自2020年開始就得知選民登記檔案遭到侵害；他們發現有18個州、數千萬名選民的資料已經被中國購買、竊取或駭入。

川普並表示，解密的文件也揭露「深層政府」（deep state）的成員，指他們積極地壓制和淡化有關中國干預選舉的資訊；川普說，那些本來應該拉警報的人選擇隱藏這些資訊，沒有向川普揭露，也沒有通知國會。

川普指出，有資訊也顯示中國還參與了其他與選舉相關的活動，來削弱川普第一任政府，以及2020年的競選活動；川普說，中國不希望川普獲勝。

川普 美國大選 美國

延伸閱讀

中國干預美國選舉疑雲 媒體：川普16日演說可能提到

美伊連日交火…川普明早將發表全國演說 可能談這些議題

川普選舉安全演說 美兩大電視網拒在主頻道播出

中國違反貿易協議華府卻噤聲！川普顧9月川習會 官員憂北京步步進逼

相關新聞

白宮有內鬼？川普御用提詞員在預測市場押演說用詞 賺近300萬元遭查

CNN 16日報導，2名知情人士透露，負責監管預測市場的「商品期貨交易委員會」（CFTC）正在調查美國總統川普長期合作的提詞機操作員是否涉及內線交易。

川普全國談話 控中2020年竊美選民資料：不希望川普獲勝

美國總統川普16日向全國發表談話，川普表示，一個國家若不能有公平、誠實的選舉，將無法偉大，指現行美國的選舉系統嚴重不符合標準，川普並宣布立即解密關鍵訊息，揭露美國選舉中令人震驚的漏洞。

美議員致信美國商務部 籲禁止開放中國記憶體晶片

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨眾議員懷賽德（George Whitesides）日前致信美國商務部，呼籲川普政府應該堅守限制，不要開放中國記憶體晶片湧入美國。

美國土安全部頒新規 防外國學生無限期滯留美國

美國國土安全部16日針對Ｆ、Ｊ和Ｉ類非移民簽證訂出期限，防止有外國學生、交換學生或媒體代表無限期滯留美國；國土安全部頒布的最終規定，要求非移民學生（Ｆ簽證）和交流訪問學者（Ｊ簽證）的入境期限依具體課程長度而定，且最長不得超過4年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。