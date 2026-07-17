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美82歲獨居老婦「跌進浴缸9天」動彈不得 用腳做1事奇蹟存活

聯合新聞網／ 綜合報導
浴缸示意圖／ingimage
浴缸示意圖／ingimage

濕滑的浴室對長者來說是很危險的地方，尤其獨居老人若發生意外，更容易求助無門。美國一名82歲獨居老婦在浴室摔倒後動彈不得，受困9天奇蹟存活。

根據《紐約郵報》報導，這位老婦人瓊（Joan Rivet）自2023年喪夫後，便開始獨居生活。今年6月，瓊睡覺前在浴室裡洗漱，結果不慎向後摔進浴缸裡，同時絆到浴簾，浴簾桿也被扯下砸在她身上。

向後摔倒帶來的背部疼痛讓瓊無法動彈，儘管她呼救數小時，也只有寵物貓在門外的喵喵叫回應。摔倒的嚴重傷勢讓瓊陷入時而昏迷、時而清醒的狀態，她膝下無子、也沒有工作，無法確定是否會有人發現她，就這樣困在浴室裡好幾天。

即使絕望，瓊仍然努力尋求一線生機，忍著疼痛用腳轉開浴缸的水龍頭，靠著喝噴濺到臉上的水才得以存活。

直到瓊住在其他州的哥哥一直聯繫不上她，打電話詢問鄰居，得知瓊的車子在車道上，但家裡沒有動靜，讓哥哥更確定出事了，連忙報警，受困9天的瓊才終於被發現。

瓊被送醫時已陷入半昏迷，醫生診斷她嚴重營養不良、脫水，而且因為長期維持同一姿勢，身上長滿褥瘡。幸好經過治療，瓊逐漸恢復健康，從醫院轉移至復健中心休養。經歷這場可怕的事件後，瓊表示，未來打算搬去和哥哥一起生活。

美國 浴室 獨居老人

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