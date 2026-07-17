下注川普演說賺近300萬 提詞機操作員遭白宮開除

白宮今天表示，美國總統川普已將一名提詞機操作員停職，因這名人士遭控在預測市場對川普的演說內容進行下注。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，培瑞斯（Gabriel Perez）涉嫌在預測市場Kalshi針對總統演說中會出現的特定字詞下注，據稱獲利超過9萬美元（約新台幣290萬元）。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴記者：「我知道這則報導，總統也知情，我已經和他談過這件事。他認為這非常令人遺憾，坦白說，這是一件可恥的事。」

李威特還說，這名提詞機操作員已被處以無薪行政休假，且「不會再於白宮工作」。

Kalshi表示，因分析師察覺到異常狀況，已向美國監管機構商品期貨交易委員會（CFTC）通報與川普演說相關的可疑交易活動。

Kalshi執法主管狄諾特（Robert DeNault）在給法新社的聲明中表示：「我們的監控團隊在平台展開調查後立即標記這些交易，並將相關情況轉交給商品期貨交易委員會。」

Kalshi表示，這名提詞機作員獲利超過9萬美元，在被提領前就已遭平台凍結，而他目前正就和解事宜進行談判。