美籲全球抗極左恐怖主義 盧比歐會後宣布簽證限制

美國今天對左翼極端分子發動猛烈抨擊，國務卿盧比歐（MarcoRubio）呼籲全球合作對抗「這種舊邪惡的新浪潮」。

法新社報導，盧比歐今天主持「政治恐怖主義再起」部長級會議，會後不久宣布對「極左恐怖分子」組織成員實施簽證限制。

路透社提到，新政策將針對「支持或煽動」暴力或經濟破壞的組織成員，但盧比歐未說明是否已根據這項政策發布任何簽證禁令。

盧比歐在會議開幕致詞時表示，在2001年9月11日恐怖攻擊事件後，社會對聖戰極端主義關注度提高，但「極左恐怖主義」卻成了「盲點」。

他說：「即便到了今天，極左恐怖主義可能構成嚴重威脅的想法也常被視為右翼的偏執妄想，甚至更糟，被當作危險的法西斯陰謀。」

盧比歐指出，歐洲和美國自2016年以來左翼攻擊事件有增加趨勢，因此呼籲加強合作，共同打擊他所謂「披著平等與正義外衣的惡毒怨恨」意識形態。盧比歐還說，左翼極端主義的靈感來自於「對文明本身的仇視」。

本次會議吸引自歐洲至亞洲超過60個代表團出席，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）也在會上發表談話。

盧比歐告訴與會代表：「你們來到這裡是因為你們的政治領袖在街頭受到攻擊、刺傷與槍擊，是因為你們的企業被炸毀，鐵路遭到破壞，警察被毆打甚至焚燒。」

然而盧比歐和米勒並未提及右翼暴力。根據戰略暨國際研究中心（CSIS）2025年一份綜合報告，過去30年右翼暴力在美國一直是更嚴重的問題。報告承認，過去十年左翼恐怖攻擊與陰謀有所增加，但指出這類暴力是從非常低的基礎上增加，但仍遠低於歷史上右翼和聖戰攻擊者製造的暴力程度。

米勒在發言中猛烈抨擊「左派分子」，稱他們在社會中傳播「毒瘤」。他說：「參與示威活動的人沒有一個像是正常人。他們的外貌、穿著、舉止都有某種扭曲。」

眾議院外交事務委員會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）率領10位民主黨籍國會議員致函盧比歐，表示現任政府將焦點放在極左極端主義「令人不安」，似乎偏離以往共和黨與民主黨政府關注「有著種族動機的暴力極端主義」如何對美國構成威脅。

信中寫道：「國務院並未展現他們正採取不帶政治色彩且全面性做法對抗暴力極端主義的跡象。」