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川普選舉安全演說 美兩大電視網拒在主頻道播出

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

美國3大電視網中已有兩家決定，不在其主要平台上播出總統川普預定於今天黃金時段發表的演說。在川普政府對美媒施加史無前例壓力之際，此舉恐招致政府不滿。

路透社報導，這場演說預料將聚焦於選舉安全，而此時距離關鍵的期中選舉僅剩4個月。

專家指出，依據美國憲法第一修正案，電視網有廣泛權利決定播出哪些內容。然而從歷史上看，廣電業者大多會轉播這類演說，因為這些內容具有重大公眾利益。

美國廣播公司新聞網（ABC News）發言人今天傍晚表示，ABC將透過串流平台ABC News Live及ABCNews Radio轉播川普的演說，但不會在無線電視頻道播出。

根據知情人士透露，國家廣播公司新聞網（NBCNews）計劃透過旗下免費串流服務NBC News NOW轉播總統演說，但不會在主要無線電視頻道播出。NBC則拒絕對此置評。

ABC和NBC的串流頻道觀眾人數遠不及其傳統電視頻道所能觸及的觀眾。

路透社昨天報導，白宮正考慮利用這場演說披露與中國是否有意圖或能力干預2020年美國大選相關的敏感情報，而川普一直聲稱那場大選遭到竊取。部分川普政府官員擔憂，這批在他第一任期內收集並分析的情報具有誤導性。

在今天的記者會上，白宮發言人李威特（KarolineLeavitt）表示，川普「也非常有可能」在演說開頭提及目前伊朗局勢與經濟狀況，並可能會談到多項議題。

川普 美國大選 白宮

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