美議員致信美國商務部 籲禁止開放中國記憶體晶片

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨眾議員懷賽德（George Whitesides）日前致信美國商務部，呼籲川普政府應該堅守限制，不要開放中國記憶體晶片湧入美國。

穆勒納爾和懷賽德14日共同致信美國商務部長盧特尼克，肯定美國在人工智慧（AI）產業快速發展，搶占全球領導地位，但也點出全球記憶體晶片，包括對AI產業至關重要的動態隨機存取記憶體（DRAM）因此短缺；他們呼籲美國不該為了解決問題，而為中國記憶體晶片敞開大門。

穆勒納爾和懷賽德在信中指出，美國若擁抱中國記憶體晶片，將助長中共扭曲、用價格操控市場的策略，甚至導致中國得以藉此主導關鍵產業。

對於蘋果（Apple）和其他美國科技公司有意向中國半導體製造商採購記憶體晶片，其中包括與中國軍方有聯繫的廠商，穆勒納爾和懷賽德表達擔憂，指美國若對中國記憶體製造商建立依賴，將對美國的國家、經濟和供應鏈安全帶來不可接受的風險。

他們認為說，中國具領導地位的記憶體製造商皆與中國軍方有密不可分的交織關係，指美國企業每次採購中國記憶體，都將直接資助共軍發展這項關鍵的軍民兩用技術。

穆勒納爾和懷賽德認為說，美國若依賴中國記憶體製造商，恐危及美國記憶體產業基礎和供應鏈，呼籲商務部反對中國記憶體晶片銷往海外，同時擴大對中國記憶體廠商的出口管制。

他們建議，隸屬商務部的工業暨安全局（BIS）加強對長江存儲科技有限責任公司（YMTC）的「實體清單」（Entity List）限制，並加速長鑫存儲技術有限公司（CXMT）列入實體清單的審查，以符合其被國防部列入「1260H 清單」的身分。

他們也建議，川普政府應透過總統行政命令等方式發布指引，禁止美國公民和法人採購長江存儲、長鑫存儲或任何被列入 BIS「實體清單」或國防部「第 1260H 條清單」的實體，所產製的動態隨機存取記憶體（DRAM）、高頻寬記憶體（HBM）或任何其他記憶體元件。