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美國收緊簽證規定 學生最長停留4年、中國記者90天

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）的政府今天宣布，將收緊外籍學生、文化交流訪客及新聞工作者的簽證停留期限。

路透社報導，國土安全部（DHS）發布的最新規定，針對國際學生的F類簽證、允許參加文化交流計畫的訪客在美國工作的J類簽證、媒體人員的I類簽證，設定了固定的停留期限。

目前這些簽證的持有人可依在美計畫或工作的期限獲准停留。但根據新規定，學生與交流簽證的停留期限最長不超過4年。至於目前有效期可達數年的記者簽證，未來最長只有240天，中國籍人士則為90天。

國土安全部表示，簽證持有人若想在固定的准許停留期限屆滿後繼續留美，必須向國土安全部申請延期，或出境後重新入境。

新規定也禁止研究生在任何時候更改「教育目標」，抑或是在未經批准的情況下轉學。學生完成學位或訓練後離境的寬限期，則由目前的60天縮短為30天。

新規定將於刊登在「聯邦公報」（FederalRegister）60天後生效，但仍需國會審查。

共和黨籍的川普2025年1月重返白宮後，除了展開大規模打擊移民的行動，也加強審查合法移民，曾基於意識形態撤銷部分學生的簽證及綠卡，並取消數以十萬計移民的合法資格。

最新措施則將為國際學生、交流人員及外國記者增添新的限制。

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