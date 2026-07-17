聽新聞
0:00 / 0:00

美國土安全部頒新規 防外國學生無限期滯留美國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國土安全部。(路透)
美國國土安全部。(路透)

美國國土安全部16日針對Ｆ、Ｊ和Ｉ類非移民簽證訂出期限，防止有外國學生、交換學生或媒體代表無限期滯留美國；國土安全部頒布的最終規定，要求非移民學生（Ｆ簽證）和交流訪問學者（Ｊ簽證）的入境期限依具體課程長度而定，且最長不得超過4年。

此外，新規定要求外國媒體入境時間不得超過240天，到期必須申請延長，或者直到與I類身分相符的活動或任務完成為止；來自中國的媒體則面臨更短的入境時間。

美國國土安全部16日透過新聞稿宣布規定，旨在取消「身分有效期限」（duration of status）的漏洞；國土安全部說明，該漏洞允許外國學生、交流訪問學者及媒體代表在沒有政府常態性監督的情況下，無限期留在美國。

國土安全部表示，很多其他類型的非移民簽證都已實施固定的入境期限，新規定也為持Ｆ、Ｊ和Ｉ類非移民簽證的對象訂出固定的入境停留期限。

國土安全部部長穆林（Markwayne Mullin）表示，外國學生過去數十年來被允許無限期入境美國，導致數千人得以透過不斷註冊課程滯留美國；穆林指出，這類人濫用美國的移民制度，未來藉由對簽證實施明確且有限的期限，美國可以恢復對境內人員進行適當篩查、審核與監控的能力。

國土安全部列出新規的4重點，包括固定的入境上限、強制延期、縮短離境寬限期，並引入更嚴格的課程變更規定。

國土安全部指出，非移民學生（Ｆ簽證）和交流訪問學者（Ｊ簽證）的入境期限將依據具體課程的長度而定，且最長不得超過四年；簽證持有者若需要更多時間完成學業，必須直接向美國公民及移民服務局（USCIS）申請延長停留時間。

此外，學生在畢業後準備離境、轉學或變更身分的寬限期，將從60天縮短至30天；新規也針對學術課程變引入嚴格限制。

國土安全部指出，最終法規將在未來幾天內公布於「聯邦公報」，並於「聯邦公報」公布60天後正式生效；目前居住在美國且適用先前「身分有效期限」的非移民簽證持有者將自動過渡到新制度，其獲准停留的時間自法規生效日起算，最多以4年為限。

國土 美國 簽證

延伸閱讀

國安部喊停、保守派反彈 川普恢復ICE攔檢：正中罪犯下懷

海外綠卡申請者 川普政府擬收10萬元保證金

1周槍殺2駕駛引發強烈抗議 ICE暫停多數交通攔查

美國執法人員頻擊斃移民 川普：交通攔檢不能停

相關新聞

以戰逼談…川普擬升級戰事 奪伊哈格島

華爾街日報十五日引述美國官員報導，總統川普在連日聽取高階幕僚簡報後，正傾向擴大美國在伊朗的軍事行動，可能選項包括加大空襲力道、派地面部隊奪取荷莫茲海峽（下稱海峽）附近的伊朗島嶼，和轟炸可能用於伊朗祕密核計畫的鎬山隧道設施。

內閣改組 烏克蘭新總理上任

美國福斯新聞十五日播出對總統川普的專訪。他指稱，相信俄羅斯總統普亭準備好達成俄烏終戰協議。另外，烏克蘭國會十六日通過總統澤倫斯基提名的四十八歲國家石油天然氣公司（Naftogaz）總裁科列茨基出任總理。

韓升息1碼 暗示還有續集

南韓央行（BOK）16日宣布升息1碼，是三年半來首度升息，且暗示可能繼續升息，因人工智慧（AI）帶動的晶片景氣熱潮，讓經濟成長優於預期，卻也導致通膨頑強不退。韓元走軟同樣推高了通膨。此最新決策代表南韓央行開啟新的政策周期。

抑制市場波動 南韓個股槓桿ETF喊暫停

南韓政策大轉彎，將暫停新的單一股票槓桿ETF產品上市，以抑制市場波動。在這之前，監管機關5月批准一批追蹤三星電子和SK海力士的個股槓桿ETF，引發投資熱潮。

美國土安全部頒新規 防外國學生無限期滯留美國

美國國土安全部16日針對Ｆ、Ｊ和Ｉ類非移民簽證訂出期限，防止有外國學生、交換學生或媒體代表無限期滯留美國；國土安全部頒布的最終規定，要求非移民學生（Ｆ簽證）和交流訪問學者（Ｊ簽證）的入境期限依具體課程長度而定，且最長不得超過4年。

蘋果衝AI 擬併晶片新創

蘋果傳出將收購晶片公司，強化研發AI伺服器處理器能力，且目前已經洽詢多家晶片新創，若成功將有望加速開發AI伺服器速度，法人看好，屆時將可望帶旺鴻海、廣達等AI伺服器代工大廠添上一筆新大單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。