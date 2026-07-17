美國土安全部頒新規 防外國學生無限期滯留美國

美國國土安全部16日針對Ｆ、Ｊ和Ｉ類非移民簽證訂出期限，防止有外國學生、交換學生或媒體代表無限期滯留美國；國土安全部頒布的最終規定，要求非移民學生（Ｆ簽證）和交流訪問學者（Ｊ簽證）的入境期限依具體課程長度而定，且最長不得超過4年。

此外，新規定要求外國媒體入境時間不得超過240天，到期必須申請延長，或者直到與I類身分相符的活動或任務完成為止；來自中國的媒體則面臨更短的入境時間。

美國國土安全部16日透過新聞稿宣布規定，旨在取消「身分有效期限」（duration of status）的漏洞；國土安全部說明，該漏洞允許外國學生、交流訪問學者及媒體代表在沒有政府常態性監督的情況下，無限期留在美國。

國土安全部表示，很多其他類型的非移民簽證都已實施固定的入境期限，新規定也為持Ｆ、Ｊ和Ｉ類非移民簽證的對象訂出固定的入境停留期限。

國土安全部部長穆林（Markwayne Mullin）表示，外國學生過去數十年來被允許無限期入境美國，導致數千人得以透過不斷註冊課程滯留美國；穆林指出，這類人濫用美國的移民制度，未來藉由對簽證實施明確且有限的期限，美國可以恢復對境內人員進行適當篩查、審核與監控的能力。

國土安全部列出新規的4重點，包括固定的入境上限、強制延期、縮短離境寬限期，並引入更嚴格的課程變更規定。

國土安全部指出，非移民學生（Ｆ簽證）和交流訪問學者（Ｊ簽證）的入境期限將依據具體課程的長度而定，且最長不得超過四年；簽證持有者若需要更多時間完成學業，必須直接向美國公民及移民服務局（USCIS）申請延長停留時間。

此外，學生在畢業後準備離境、轉學或變更身分的寬限期，將從60天縮短至30天；新規也針對學術課程變引入嚴格限制。

國土安全部指出，最終法規將在未來幾天內公布於「聯邦公報」，並於「聯邦公報」公布60天後正式生效；目前居住在美國且適用先前「身分有效期限」的非移民簽證持有者將自動過渡到新制度，其獲准停留的時間自法規生效日起算，最多以4年為限。