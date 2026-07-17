川普政府將恢復弱勢移民限制 領補助者恐難拿綠卡

川普政府正在重啟一項規定，凡是領取政府食物券、醫療補助、住房補貼等公共福利的移民，恐將無法取得俗稱「綠卡」的美國永久居留權，新政策預計9月18日上路。

美聯社報導，「聯邦公報」（Federal Register）今天刊登這項名為「公共負擔」的政策，預計7月20日正式公告。

美國政府2020年2月曾首度實施這項政策，是美國總統川普在第1任總統任期內用來限制合法移民的做法之一，要求綠卡申請人必須證明自己不會成為國家的負擔，也就是不會成為「公共負擔」，但在民主黨籍總統拜登（Joe Biden）上台後遭到廢除。

共和黨目前正採取強硬的移民管控政策，以遏制非法與合法移民，而醫療與食品成本也正不斷攀升。

美國國籍暨移民局（USCIS）在社群平台X發文表示，聯邦政府「正在重申自食其力的要求、保護公共資源，並終結那些由努力工作的美國納稅人買單、進而鼓勵依賴福利的政策」。

貼文還指出，「在川普總統領導下，USCIS正在恢復移民必須能夠自力更生的基本原則」，這項規定預計9月18日上路。

儘管川普政府打壓移民的行動，主要聚焦於強化全國各城市、邊境和入境口岸的移民執法作業，但政府同時也針對合法移民和混合身分家庭採取行動。

聯邦法律本就要求申請永久居留或合法身分者，必須證明自己不會成為公共負擔，但川普政府這項規定，則納入更廣泛的福利項目，可能有更多人因而拿不到綠卡。