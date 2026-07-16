美伊連日交火…川普明早將發表全國演說 可能談這些議題

美國總統川普預定16日晚間9時（台灣時間17日上午9時）在白宮發表全國演說。美聯社16日報導，該演說幾個主題將包括美國的選舉及投票機。

該報導說，上述主題暗示，川普可能重彈他長期被外界駁斥和嘲笑的陰謀論老調，即他將自己在2020年尋求連任的總統大選，敗給民主黨籍總統候選人拜登的主因歸咎於遭「非法操縱」。

這場演說正值川普加強呼籲共和黨籍國會議員通過更嚴格的聯邦投票法規，以因應美國預定11月舉行的期中選舉。

川普上次在黃金時段發表全國演說是4月。他當時就2月底開戰的美伊戰爭宣稱，美國「很快」就會實現這場戰爭的目標。然而，這場戰爭歷經美伊4月停火、6月達成代表初步和平協議的14點諒解備忘錄（MOU），與自本月7日以來，雙方一連串互轟，距離他所謂的很快顯然為時尚早。

在2020年連任失敗後，川普在前年大選東山再起，擊敗民主黨籍總統候選人、時任副總統的賀錦麗。但該報導形容，儘管過了6年，川普對2020年敗選的執念依然未消，對當年自己「竟輸給拜登」仍耿耿於懷，16日將利用黃金時段發表相關演說。

對於該演說，白宮發言人李維特15日指稱，「老樣子，外界匿名消息人士正揣測川普總統明晚的演說內容。其實目前沒人確切知道總統屆時會說些什麼」。

川普本人也未對媒體透露有關該演說的詳情，只透露將和「那個主題」（即投票機與選舉的公正及誠信）有關，但「我們也會有其他幾件事要講」。

路透15日則引述4位知情人士報導，川普在該演說可能公開一些在他第1任蒐集的情資及分析，並提到一些新的相關訊息，指稱美國的投票基礎設施疑似存在漏洞，才讓中國大陸等境外勢力有機可乘。

但多位美國前官員再三強調，並無證據顯示，中國或任何其他外國對手曾於2020年操縱美國大選結果。