洛杉磯豪宅命案！男疑槍殺孕妻後輕生 鄰居詫異「剛辦產前派對」

洛杉磯再發生駭人豪宅槍擊命案！當地1對40歲夫婦在住宅內中槍身亡，丈夫疑似槍殺懷孕8個半月的妻子後飲彈自盡。鄰居稱2人此前恩愛和睦，數日前才剛辦完迎嬰派對，突發慘案令人猝不及防。據悉，自今年4月以來，洛杉磯已接連發生多宗親人互殺後自戕的家庭槍案。

洛杉磯豪宅槍擊案 孕婦與丈夫雙雙中槍身亡

據《Los Angeles Times》報導，事發於7月10日凌晨5時45分（當地時間），洛杉磯警方接獲報案，指霍爾姆比大道（Holmby Avenue） 1300號路段一間住宅發生槍擊案。警員到場後發現一男一女倒斃屋內，2人均身中槍傷、當場死亡，女子當時已懷孕8個半月。警方確認2名死者均為40歲左右，初步證據表明男子先開槍射殺女子，然後舉槍自殺。目前警方仍深入調查本案，尚未公開2名死者詳細資料。

鄰居大驚：恩愛夫妻辦完迎嬰派對突發慘案

鄰居接受當地媒體訪問時大感震驚，表示這對夫婦平日相處和睦，經常牽手散步，在外人眼中十分幸福，事前完全未察覺他們關係異常。女主人臨盆在即，7月4日他們還在家中舉辦迎嬰派對，未料短短數日便釀成雙亡悲劇。

洛杉磯連發多宗家庭槍案

今次案件並非孤例，洛杉磯今年接連爆發多宗駭人倫常槍案。4月聖塔莫尼卡（Santa Monica）1名高層在威尼斯（Venice）住所槍殺妻子後自盡；5月北嶺區（Northridge）1名母親疑槍殺丈夫、6日齡嬰兒及2歲幼童後自戕，4口之家慘遭滅門；6月1名父親在卡諾加公園（Canoga Park）槍殺10歲雙胞胎兒子後自盡。

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文章授權轉載自《香港01》