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踢到鐵板！變態男公園持刀襲擊兩少女想性侵 遭「石頭爆頭」落網照曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
美國康乃狄克州一男子試圖性侵兩名少女，反遭對方自衛「爆頭」。示意圖／ingimage
美國康乃狄克州一男子試圖性侵兩名少女，反遭對方自衛「爆頭」。示意圖／ingimage

美國康乃狄克州日前發生一起隨機擄人性侵案。一名23歲的惡狼在森林公園持刀襲擊兩名少女，試圖將她們強行拖入樹林施暴。幸好兩名少女勇敢奮力反擊，撿起地上的大石頭猛砸男子頭部，硬生生砸碎男子的犯罪春夢。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，康乃狄克州環境保護警察調查指出，犯案男子是23歲的莫雷諾（Darius Moreno）。案發當天他在南伯里市（Southbury）的凱特爾敦州立公園（Kettletown State Park）隨機盯上兩名少女。檢察官普拉特（Maureen Platt）在法庭上指出，莫雷諾當時持刀逼近少女，猖狂叫囂著要搶劫並性侵她們。男子還抓住少女的頭髮，想將她們拖進樹林性侵。

在拉扯過程中，莫雷諾甚至將其中一名少女摔在地上，殘暴地將她的臉壓入泥土中想讓她窒息，隨後又對另一名少女使出鎖喉攻擊。幸好兩名少女互相幫助，其中一人趁隙掙脫，搬起一塊大石頭對男子的腦袋狠狠砸下，另一名少女也趕快拿石頭幫忙。莫雷諾被砸得頭破血流、痛苦不堪，兩人隨即趁機逃離現場並報警。

警方隨後迅速逮捕了這名居無定所、以車為家的惡狼。男子落網後向警方坦承，自己愛看暴力色情片，這場襲擊只是他的「性幻想」。他被控強盜、非法禁錮、企圖性侵等多項重罪，法官裁定以25萬美元（約合新台幣805萬元）重金交保，並將其關押候審。

美國 性侵

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