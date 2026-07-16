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美國空軍首次無人僚機試射飛彈 命中模擬目標

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國空軍宣布成功從國防新創公司Anduril的無人戰機上發射中程空對空飛彈，是美國空軍首次完成這類測試。美國空軍強調開火與否的決定權最終仍在人類，而非無人僚機。

華爾街日報指出，美國空軍是在加州愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）進行這次實彈測試。期間一架Anduril所研製的噴射式無人戰機發射一枚AIM-120 中程空對空飛彈，成功命中一個數位模擬目標，而非實體靶機。

美國空軍表示，這項近期所做的測試是所謂「協同作戰航空器」（Collaborative Combat Aircraft，CCA）發展的重要一步。CCA即俗稱「忠誠僚機」的自主無人機，用於和有人戰機協同執行作戰任務。

美國空軍參謀長維巴赫（Kenneth Wilsbach）在今天宣布這項測試的聲明中說：「我們距離讓這種技術投入作戰部隊服役又更近一步。」美國空軍也再次強調，雖然這款無人僚機能自主與有人戰機協同飛行，但最終是否發射武器，仍由人類飛行員決定。

美國空軍上月宣布，將向Anduril與通用原子（General Atomics）公司採購新世代無人機。這些無人機的設計理念是在有人戰機前方飛行，於有地對空飛彈敵情的空域內搜尋敵方飛機，充當前出偵察、警戒與打擊力量。

Anduril的無人機YFQ-44A將武器掛載於機翼下方；而通用原子的YFQ-42A則採類似F-22、F-35等匿蹤戰機的內置武器艙搭載飛彈。

通用原子表示，公司計劃今年稍晚從無人機試射飛彈。

波音公司（Boeing）則在去年就從他們所研製的鬼蝠（ Ghost Bat）噴射無人戰機上發射一枚AIM-120飛彈。鬼蝠無人機是波音為澳洲空軍打造的同類型無人僚機；當時波音表示，飛彈成功摧毀一架「戰機等級」的靶機。

空軍 美國 無人機

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