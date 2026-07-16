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隱瞞與中國情報人員往來 聯準會前顧問判刑38個月

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國司法部今天表示，一名聯邦準備理事會（Fed）前高級顧問因向調查人員提供不實陳述，涉及與中國情報人員分享聯準會相關的有限資訊，被判處38個月有期徒刑。

路透社報導，檢察官當時表示，現年64歲的羅傑斯（John Harold Rogers）於2025年初被捕，他被指控密謀竊取聯準會的商業機密供中國使用。

美國司法部在聲明中表示，在本案庭審中，聯邦陪審團經過兩天審議，於2月3日裁定羅傑斯有罪，罪名是「向聯準會理事會與消費者金融保護局的督察長辦公室政府調查人員提供不實陳述」。

華府特區聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）表示：「羅傑斯多年來暗中將聯準會敏感資訊提供給中國間諜，之後還當著調查人員的面撒謊。這還不夠，他在審判中宣誓後再度說謊。」

除了判處有期徒刑外，法官弗里德里希（DabneyFriedrich）還判處羅傑斯接受12個月的監督釋放。聯邦檢察官此前曾求處60個月徒刑。

羅傑斯自2010年至2021年間，擔任聯準會國際金融部門高級顧問。檢察官指出，他將機密資訊分享給中國共犯，這些人效力於中國情報與安全機構，並假扮成研究生。

中國在羅傑斯去年遭逮捕時表示，中國不干涉其他國家的內政。

根據聯準會官網，聯準會國際金融部門負責國外經濟活動、美國對外貿易與資本流動，以及國際金融市場與機構發展等領域的基礎研究、政策分析與報告。

聯準會 Fed 美國 中國

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