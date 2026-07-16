中國干預美國選舉疑雲 媒體：川普16日演說可能提到

路透社報導，4名知情人士透露，白宮正考慮公布一些敏感情報，有關於中國可能具有能力干預美國選舉的訊息，但川普政府部分官員擔心，這些資料可能會造成誤導。

消息人士表示，川普在明晚發表的演說中，可能公開一些在他首個任期內所蒐集的情報與分析，屆時他將闡述一些新訊息，說美國投票基礎設施疑似有漏洞，讓外國勢力有機可乘。

路透社無法查證這些情報的具體內容，不過消息人士說，這些情報屬於機密，內容涉及中國在2020年美國大選時，是否有意圖或有能力進行干擾。

消息人士說，這些情報未顯示出北京當局曾經操控或改變選票。

但川普一直重複已被駁斥的說法，他說2020年美國大選存在舞弊，並暗示有外國勢力介入並篡改選票，即便是美國司法已裁決，認定當時民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝選。

消息人士說，川普本16日晚間的演說，可能揭露過去一年間，白宮針對全美投票基礎設施漏洞所做的調查。

依據美國憲法，上述選務權限屬於各州政府，但白宮這項行動是意圖加強聯邦對美國選舉的管理掌控。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示：「一如往常，外界匿名消息人士正在揣測川普總統明晚的演說內容。事實上，目前沒有人確切知道總統屆時將說些什麼。」

國家情報總監辦公室、中央情報局（CIA）都未回覆媒體的置評要求。

路透社報導，在川普第一任期間，川普政府官員曾公開表示，中國駭客於2020年美國大選前，曾試圖攻擊選舉的基礎設施。

不過，美國多位前官員反覆強調，並沒有證據顯示中國或任何其他外國對手曾在2020年操縱過選票。

根據2021年美國一些情報機關的評估，都未曾發現有外國勢力試圖或成功變造2020年總統大選有關「任何技術面」內容，包括選民登記、選票、計票或開票結果。