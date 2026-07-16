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拚戰力！美軍將獲睪固酮治療 赫塞斯推30歲以上官兵年年驗濃度
美國國防部長赫塞斯宣布，將為睪固酮不足的美軍官兵提供治療。這是他推動軍隊改革的最新舉措，目標是重塑部隊的「戰士精神」，撤回多元、公平與包容（DEI）政策，轉而強調傳統男性氣概、作戰體能與軍人儀表。
赫塞斯表示，五角大廈將啟動「軍人睪固酮缺乏篩檢計畫」，確保官兵體內有適當的睪固酮濃度，以發揮最佳作戰表現。
30歲以上官兵每年須接受檢測，30歲以下可自願參加。若檢出睪固酮不足，官兵可自行決定是否接受治療。
近年來，男性雄風、精子數量與睪固酮濃度，已成為美國右翼男性圈中的熱門話題，「高睪固酮」甚至被視為男子氣概的象徵。
但在今日戰場上，AI與低成本無人機正顛覆作戰模式，人體生理素質究竟還能帶來多大優勢，以及打造「高睪固酮」（High-T）部隊能否真正提升戰力，仍是疑問。
美國中情局局長拉特克利夫周三在賓州國防與創新峰會指出，情報顯示，由於烏克蘭運用AI與廉價無人機，部分俄軍士兵在戰場上的平均存活時間僅有20至30分鐘。
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