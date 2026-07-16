美眾院通過國務院2027撥款法案 含5億美元援台

美國聯邦眾議院今天通過2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括支持台灣參與多邊組織，以及在對外軍事融資計畫下，對台提供5億美元的援助。議員指出，這項法案加強對台灣等盟友的支持，並直接反制中共威脅。

根據眾院撥款委員會發布的新聞稿，眾院全體會議今天審議2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案（The National Security, Department of State,and Related Programs Appropriations Act），最終以217票對209票通過。

眾院撥款委員會指出，這項法案提供總計473.2億美元的預算，較2026財政年度減少26.9億美元（約6%），反映了「美國優先」議程的優先事項。儘管整體預算削減，法案仍對以色列、約旦、埃及和台灣等美國盟友維持強健的資金支持，並反制像是共產中國、伊朗、古巴及販毒集團等對手。

眾院撥款委員會主席、共和黨籍眾議員科爾（TomCole）今天在會中表示，這項法案堅定地與美國的朋友站在一起，並與對手劃清明確界線。

他指出，法案「加強了對以色列和台灣等關鍵盟友的支持，並直接反制來自共產中國及其他挑戰我方利益與原則之政權的威脅」，也提高美國對夥伴的期望，「當共同承擔責任時，持久的同盟關係才最為強健」。

根據法案文本，本法案於「對外軍事融資計畫」（Foreign Military Financing Program）項目下所撥列的資金中，應提供不少於5億美元（約新台幣157.8億元）用於對台援助；美國國務卿應和戰爭部長協調，將交付台灣防衛物資和服務列為優先事項。

法案內容還包括在考慮給予外國政府援助時，國務卿應檢視該國政府在聯合國的投票行為與美國戰略利益的相關性，以及該國政府是否支持台灣以觀察員身分參與多邊機構、團體或委員會的會議及活動，將此作為評估的因素之一。

其他有關台灣的部分包括在「國家安全投資計畫」（National Security Investment Programs）項下所撥付的資金中，不少於400萬美元應供「全球合作暨訓練架構」（GCTF）使用。這項計畫由美國在台協會（AIT）負責執行。

法案也寫道，本法案提供的任何資金，都不得用於製作、採購或展示任何錯誤描繪台灣和由台灣當局管轄之島嶼的領土範圍及其社會、經濟制度的地圖。

根據美國法規，法案需經眾議院與參議院通過一致版本後，才交由總統簽署成為法律。