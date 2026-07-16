紐約憂水電負擔 祭暫停興建令

紐約州對大型資料中心，發布一年的暫停興建令，寫全美各州首例，反映外界日益憂慮資料中心推升電力成本、導致供水吃緊、並且對地方社區帶來負擔。

紐約州長霍楚14日簽署行政命令，全州暫停興建用電50千瓩（MW）以上的大型資料中心，為期一年，這段期間停止受理新的申請案。一般大型資料中心的用電規模通常至少為100 MW。

霍楚說：「資料中心的發展，恐會推高公用事業帳單，竭盡自然資源，並對紐約人帶來不確定性，我有責任採取行動、領導（本州）」。她下令該州官員擬定規則，確保新資料中心必須達到標準，並要檢視資料中心建設與營運的潛在環境衝擊。一旦敲定相關規則後，將解除禁令。她同時表示，會推動立法，撤銷大型資料中心的銷售稅減免。

不只美國，其他國家對於如何管理AI基礎建設的討論聲浪同樣日增。科技公司競相興建資料中心之際，各地立法和監管機關都評估要祭出措施，限制資料中心對電網、公用事業帳單等的衝擊。

澳洲政府15日宣布，新資料中心供應給電網的電量，必須超過自身用電量，而且必須將用水量降至最低，以免推升家庭水電帳單費。泰國也將替資料中心設立單獨的電費類別，並收取更高費率，這些資金將於支付街燈等公用電費。