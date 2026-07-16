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美國夏令時間永久化 快了

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國國會推動讓夏令時間永久化的努力出現重大進展，眾議院14日通過一項法案，將取消美國多數地區自1960年代以來每年春季和秋季兩度調整時鐘的需要。此案仍須送交參議院審議。

這項名為「日光保護法案」（Sunshine Protection Act）的立法，以308票對117票在眾議院通過。該法案將讓全國採用目前每年3至11月實施的夏令時間（或稱日光節約時間），除非某州在法案生效前選擇退出。

美國總統川普曾公開敦促國會通過這項法案。他5月21日在自家社群平台Truth Social發文表示：「我將非常努力，確保日光保護法案能夠簽署成為法律。」

支持者表示，時差會干擾睡眠，導致職災增加，也讓交通事故變多。他們同時主張，全年調快一小時可拉長傍晚日照時間、促進冬季經濟活動。

反對者則認為，這將使冬季日出時間延後一小時。屆時部分地區可能要到上午9時才破曉，這不僅意味著更多學童得在天未亮時上學，通勤族也必須摸黑出門。

參院版本的「日光保護法案」去年曾陷入停滯，原因是阿肯色州共和黨籍參議員柯頓於10月反對透過「一致同意」程序，加速通過該法案。

全年採用夏令時間的法案，已引發美國航空協會的憂慮，擔心這將對航空業產生重大影響，包括乘客行程被打亂、機組員與飛機調度、以及國內外航班銜接問題，任何變革都需有考量全球層面的實施時程。

時間 眾議院 美國國會

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