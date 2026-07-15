美國執法人員頻擊斃移民 川普：交通攔檢不能停

美國移民執法人員近日在德州和緬因州槍殺兩名男子後，總統川普的政府官員宣布將暫時中止交通攔檢行動，但川普今天指出，聯邦移民執法人員不會停止車輛攔查。

川普（Donald Trump）於社群媒體發文寫道：「我們必須強大、強硬且明智，我們不能放棄美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）最重要、最有效的打擊犯罪工具之一，交通攔檢！」

路透社報導，近日有兩位男子於車輛攔查行動中被移民暨海關執法局人員擊斃，川普政府官員昨天則宣布，移民暨海關執法局已下令執法人員暫停全國各地的大部分交通攔檢。

移民暨海關執法局人員7日在德州休士頓試圖攔下一位墨西哥公民的車輛，期間卻將他開槍擊斃，該局人員又於13日在緬因州沿海小鎮比迪福德（Biddeford），槍殺了一名來自哥倫比亞的車輛駕駛。

移民暨海關執法局的上級機關為美國國土安全部，該部門已經把這兩名男子認定為「非法外國人」。

川普政府掌理邊境事務的首要官員霍曼（TomHoman）昨天接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）訪問時表示，「這不是政策改變，只是暫時中止」，他意指暫停交通攔檢。

霍曼還說道：「這會是一次短期審視，以確保移民暨海關執法局人員安全並做出正確的事情。」

川普2025年1月再次就任美國總統且開始嚴厲打擊移民，迄今至少有7人在聯邦移民執法行動中遭槍殺身亡。