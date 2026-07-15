拜登回憶錄「答應我，美國」揭棄選連任內幕 黨內憂出版時機敏感

出版商Little, Brown and Company告訴美聯社，美國民主黨籍前總統拜登將於今年11月出版回憶錄，時間就在期中選舉過後兩週。

拜登（Joe Biden）指出，「答應我，美國」（Promise Me, America，暫譯）一書將觸及國內經濟和他決定放棄競選連任總統等議題，預計11月17日出版。

但這本回憶錄的出版時機可能會引起民主黨內部擔憂，那時是美國期中選舉過後兩星期。

民主黨試圖在期中選舉重新奪回國會掌控權，但許多民主黨人士對於拜登留下的政治遺產仍存有歧見，該黨領袖們也希望把競選焦點集中於共和黨籍現任總統川普（Donald Trump）之政績。

拜登今天透過一段影片聲明表示，這本書「講述我們作為一個國家所面臨的挑戰。它講述我做出的決定，還有我為何做出這些決定」。

他還說道：「最重要的是，此著作表達我對於美國願景的信念。」