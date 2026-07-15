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保母歸還手機竟留下犯罪影片 美25歲女子涉嫌性侵尿布幼童遭羈押

聯合新聞網／ 綜合報導
女子性侵自己照顧的幼童，還拍影片留存在手機裡。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子性侵自己照顧的幼童，還拍影片留存在手機裡。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國紐澤西州一名25歲保母涉嫌性侵一名仍需包尿布的幼童，還將過程拍成14秒影片保存在Snapchat上。更離譜的是，她在搬離朋友住處、歸還手機時，竟未刪除這段影片，讓手機主人意外發現並報警，警方隨即將她逮捕，目前面臨多項重罪指控。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，法院文件指出，25歲的克蘭默（Victoria Anne Cranmer）日前出庭應訊，法官裁定不得交保。檢方指控，她涉嫌對一名年幼男童進行性侵害，並製作及持有兒少性虐待影像。

調查指出，克蘭默今年3月至5月期間借住在一名從小認識的女性友人家中。這名友人不僅提供住宿，還在4月她生日當天贈送一支iPhone 17 Pro，並替她申辦門號，甚至放心讓她照顧自己的女兒。

然而，雙方後來發生糾紛，友人要求克蘭默搬離住處，並歸還手機。克蘭默將手機放進信箱後離開，卻忘記替手機設定密碼，也沒有刪除裡面的資料。友人打開手機查看時，在Snapchat中發現一段長約14秒的影片。根據起訴內容，影片拍攝地點是克蘭默的朋友家浴室，畫面中可見她坐在馬桶上，涉嫌性侵一名男童，過程中還一邊大笑、一邊戲弄孩子。

友人立刻將影片備份保存，並鎖定克蘭默的Snapchat帳號，隨後向警方報案。法院文件指出，友人能確認影片中的人就是克蘭默，除了聲音外，還能清楚辨認她腿上的多處刺青，浴室環境也與自己家中一致。

警方進一步調查後確認，受害男童是另一名女子委託克蘭默照顧的孩子。男童母親後來發現，孩子突然開始抗拒洗澡，詢問後，男童透露克蘭默曾與他一起洗澡，這才察覺異狀。

調查人員也發現，克蘭默曾拍攝其他與男童在浴室內的影片，其中至少有一段曾傳送到另一個Snapchat帳號，但目前尚不清楚是否涉及不雅內容。

目前克蘭默已被控二級性侵、危害兒童福利、製造兒少性虐待影像及持有兒少性虐待影像等多項罪名，全案仍由警方與檢方持續偵辦中，受害男童身分未對外公開。

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