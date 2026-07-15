生日成忌日！美國4歲童車內玩耍誤觸真槍 2歲表弟慘遭「一槍斃命」

美國一名即將滿3歲的男童和家人到佛羅里達州度假，不料大人在辦理入住時，將兩名幼童單獨留在車內，男童4歲的表哥在車上找到一把手槍，扣動扳機後意外擊中男童，導致男童送醫不治身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，不幸喪命的2歲男童布萊登（Brayden Tennyson）原本再過兩天就要過3歲生日。為了慶祝生日，全家人特地從喬治亞州開車前往佛州基西米（Kissimmee）的度假社區度假。

不過，當大夥抵達目的地並下車準備辦理入住手續時，家人卻將布萊登與4歲表哥單獨留在車上，而布萊登母親在車內放著的防身手槍，就成了取走兒子性命的意外殺手。大人離開車輛沒多久，布萊登的表哥就發現這把手槍，偏偏手槍沒有關安全鎖，也沒有槍套防護，表哥意外扣動扳機，當場擊中同在車上的布萊登。

家屬聽見槍聲以後驚恐地衝回車上，卻發現布萊登倒臥在血泊之中。雖然家人立刻將他送往奧蘭多阿諾德帕爾默兒童醫院（Arnold Palmer Hospital for Children）搶救，最終仍無法挽回這條小生命。目睹慘劇的其中一名家屬更因極度悲痛與驚嚇，出現劇烈胸痛而一同被緊急送醫。

布萊登的阿姨達爾福尼亞（Dalfornia Tennyson）悲痛地透露，布萊登是個非常貼心、活潑的孩子，最喜歡吃水果軟糖與餅乾；他的姐姐也寫下文字哀悼，回憶弟弟每天等她放學、在門口興奮尖叫的可愛模樣。

目前警方正持續調查這起離奇的槍擊案，由於家長未妥善保管槍枝，後續恐將面臨嚴重的刑事起訴。