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加州惡魔島附近船難1死3失蹤16獲救 多為參加追思會家屬

中央社／ 舊金山14日綜合外電報導
美國加州舊金山灣俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島附近發生沉船事件，造成1人喪生、3人下落不明。圖為消防船隻進行搜救。 美聯社
美國加州舊金山灣俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島附近發生沉船事件，造成1人喪生、3人下落不明。圖為消防船隻進行搜救。 美聯社

美國加州舊金山灣俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島（AlcatrazIsland）附近發生沉船事件，官員表示，造成1人喪生、3人下落不明，另有16人獲救。

綜合路透社和美聯社報導，事情發生在距離阿爾卡特拉茲島約550公尺的水域，當局是下午3時30分左右接獲求救電話。

地方電視台新聞畫面顯示，這艘3層甲板船隻幾乎完全沒入水中，僅船頂仍露出水面，隨後也沉入水下。

據警方表示，船上多數乘客為參加一場追思活動的家屬。

舊金山消防局長克里斯班（Dean Crispen）在事發現場附近接受媒體採訪時表示，事故原因目前仍不明，但他表示，船上並未如早先報導的發生火災。

他表示，第一艘抵達的警用船救起一名重傷者，雖立即施以心肺復甦術（CPR），仍回天乏術。

他說，船上載有20人，16人獲救，1人喪生，3人下落不明。

克里斯班說：「我們仍持續進行搜救，目前有11艘船在協助搜索，行動仍將持續數小時，確保能找到下落不明的民眾。」

根據地方新聞畫面，現場雖然天氣晴朗宜人，但往東的海流似乎相當強勁，甚至激起陣陣白浪。

事故意外發生的惡魔島周邊海域，向來以海象險惡著稱。這座位在舊金山灣的岩石島嶼，1934至1963年間曾設有聯邦監獄，當時正因為周遭海流湍急、海水冰冷，向來被認定無人能逃脫。如今，惡魔島已改列國家歷史名勝（National Historic Landmark），並由國家公園管理局（NPS）管理，至今仍吸引遊客造訪。

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