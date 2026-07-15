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派拉蒙併華納再遇阻 美編劇工會控違反反托拉斯法

中央社／ 洛杉磯14日綜合外電報導

繼加州等12州前一天提告後，代表全美編劇的工會「美國劇作家協會」今天也提起訴訟，要求阻止派拉蒙天舞以1100億美元收購華納兄弟探索，主張此案將違反聯邦反托拉斯法、損害編劇生計。

這是派拉蒙（Paramount）打造足以與Netflix、迪士尼（Disney）等串流娛樂巨擘抗衡的娛樂版圖，再添一項阻力。

美國劇作家協會（WGA）代表全美約1.8萬名編劇，成員遍佈娛樂產業，是好萊塢勢力最龐大的工會之一。

綜合法新社、路透社和華爾街日報報導，前一天，加州與另外11州也分別提告阻止派拉蒙天舞（Paramount Skydance）與華納兄弟探索（WarnerBros. Discovery）的併購案。這起由12州檢察長提出的訴訟，被視為派拉蒙執行長大衛．艾里森（DavidEllison）打造娛樂巨擘的計畫迄今最大阻礙。

美國劇作家協會今天跟進，欲藉由最新訴訟扭轉美國司法部對這項併購案的批准。

這個工會在訴狀中主張，本案若獲批准，合併後的新公司將成為全球最大的影視編劇雇主；而在競爭對手減少後，派拉蒙—華納恐有動機壓低編劇薪資、大舉刪減成本。

訴狀也指出，產業進一步整併，將損害好萊塢創意多元，因為各片廠將更加傾向優先推動風險較低的計畫，而非具有突破性與企圖心的作品。

派拉蒙天舞擁有者艾里森家族，與美國總統川普（Donald Trump）關係密切，這項交易除了將使他們掌控哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國有線電視新聞網（CNN），也將持有派拉蒙影業（Paramount Pictures）和華納兄弟影業（WarnerBros.）等片廠，加上串流平台Paramount+和HBOMax。

為爭取外界支持，合併後的新集團承諾每年至少上映30部電影，且最短會在院線上映45天。

美國境內的相關訴訟也正受到英國和歐洲聯盟關注，當地監管機關尚未核准這項交易。

工會 好萊塢 Disney

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