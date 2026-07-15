猶他州穆斯林男子遭刺15刀 犯嫌坦承宗教動機

美國猶他州昨天發生持刀傷人事件，犯嫌拉森（Peter Michael Larsen）涉嫌刺傷一名穆斯林男子15刀。拉森今天被捕，坦承因為對方的宗教信仰而鎖定攻擊他。

這起事故地點位於猶他州西谷市（West ValleyCity）的Valley Fair購物中心。受害者是37歲在購物中心攤位工作的塞伊德（Syed Sohail Uddin），全身被刺至少15刀，導致大量出血，被緊急送醫並接受手術。

警方移送法院文件中表示，拉森承認「意圖殺害穆斯林」，警方認為拉森若獲釋，「因為他的暴力行為、意識形態及預謀的大規模傷害，恐對社會構成重大威脅」；而男性受害者「全身多處刀傷，血流不止」。

當局表示，在警方到場前，犯嫌被現場民眾壓制在地。

路透社報導，根據監獄紀錄，48歲犯嫌拉森因涉嫌謀殺未遂及持有違禁危險武器，已被收押於鹽湖郡（Salt Lake County）監獄。

警方移送文件中記載，嫌犯坦承「意圖殺害受害者，僅因他的穆斯林身分而鎖定他」。

據「鹽湖論壇報」（Salt Lake Tribune）引述猶他州伊斯蘭中心（Utah Islamic Center）教長舒艾布（ Shuaib Din）的說法，嫌犯接近受害者時，先詢問他的姓名與宗教信仰，並說要買一瓶水。

教長表示，當塞伊德轉身去拿水時，攻擊者便拿刀刺他。

受害者已送醫搶救，情況危急。一名友人為他設立GoFundMe募款頁面，表示塞伊德身中15刀，需要動手術。

攻擊者在被現場民眾制伏過程中也受傷，先被送醫，隨後移送至鹽湖郡監獄。

美國維權團體指出，自2001年9月11日恐怖攻擊事件發生後的20多年裡，有關伊斯蘭恐懼日益加劇，而近年來，因反移民政策、白人至上主義，以及以色列在加薩戰爭的影響，情勢更為嚴重。