促台半導體產業赴美生產製造 美學者籲盡快推動免除雙重課稅

美國總統川普才宣布擬向通行荷莫茲海峽的船隻收取所載貨物價值的20%作為維安費用，川普14日又指出，基於中東國家與他聯繫，表達他們投資美國的意願，川普決定不收取維安費用。

2026-07-15 06:24