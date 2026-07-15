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華許首度赴國會作證 強調聯準會對高通膨「零容忍」

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）今天在眾議院作證時表示，聯準會決策官員對於持續處於高通貨膨脹「零容忍」。這是他出任聯準會主席後首次赴國會作證。

福斯財經（Fox Business）報導，華許在提交給眾議院金融服務委員會（House Financial ServicesCommittee）的書面證詞中表示，對通膨的憂慮，是聯準會在6月會議決定將聯邦基金利率維持在3.5%至3.75%區間的原因。

他指出：「聯準會首要目標是制定正確的貨幣政策，或盡可能接近正確。這是我們明確且始終如一的目標，也是我們前進的指引…如果我們的政策正確，而且我們將會做到，過去5年來的通膨飆升將成為歷史。」

華許說：「我和同事們都明白，高通膨一直為美國家庭與企業帶來沉重負擔。雖然每月物價波動難以避免，尤其是在全球局勢動盪之際，但從較長時間來看，核心通膨主要仍由貨幣政策所決定…我們委員會成員對持續高漲的通膨零容忍，也堅定承諾恢復物價穩定。」

此外，有議員在聽證會上詢問，如果美國總統川普試圖向他或其他決策官員施壓以影響利率政策，他將如何回應。

華許強調，聯準會是一個獨立的中央銀行，而美國最高法院最近也再次確認了這項原則。

他說：「最高法院已明確指出，聯準會及貨幣政策的執行具有獨立性。如果外界出現疑問，法院已經給出了答案。」

他指出，即使總統試圖解除他的職務，他仍會繼續履行自己的職責。

華許說：「我對聯準會的目標是不要有任何政治干預。只要有政治因素存在，我們就會設法排除。」

美國央行聯準會依法肩負兩大使命，即促進充分就業及維持物價穩定，並以2%的長期通膨率為目標。

華許表示，聯準會會同時兼顧這兩項使命，但目前距離目標較遠的是通膨，而非就業。

他說：「依我看，這兩項使命並不存在衝突，不是非此即彼的選擇…我們愈能維持低且穩定的物價，民眾就愈不需要擔心通膨，而企業也就愈願意增加聘僱。」

華許也被問到人工智慧（AI）快速發展對美國經濟的影響，以及相關潛在風險。

他指出，AI可能是「我成年以來，美國經濟最重大的變革」，既帶來前所未有的機會，也伴隨著新的挑戰。

他說：「中央銀行的工作不是準確預測未來12或24個月所有可能的結果，但我們認為，美國很可能會是這波AI浪潮最大的受益者。」

華許表示，這對整體美國經濟是一大利多，但他也提醒，不宜過度樂觀，因為AI技術一旦落入敵對勢力手中，可能構成安全威脅，同時也將考驗聯準會及金融機構的資訊基礎設施，因為不法分子可能利用AI工具發動各種攻擊。

華許 聯準會 國會

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