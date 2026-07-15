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法案推動全年採用夏令時間 美眾院表決過關

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天通過法案，讓夏令時間（daylight saving time）成為永久制度，終結美國多數地區自1960年代以來，每年必須春季撥快1小時、秋季又撥回標準時間的做法。

綜合路透社和國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，「陽光保護法案」（Sunshine Protection Act）以308票對117票通過，現送交聯邦參議院審議。若最後生效，美國將全年採用目前每年3月至11月實施的夏令時間。不過，法案也允許各州選擇不實施全年夏令時間。

支持者表示，時差會干擾睡眠，導致職災增加，也讓交通事故變多。他們同時主張，全年調快1小時可拉長傍晚日照時間、促進冬季經濟活動。

反對者則認為，這將使冬季日出時間延後1小時。屆時部分地區可能要到上午9時才破曉，這不僅意味著更多學童得在天未亮時上學，通勤族也必須摸黑出門。

總統川普（Donald Trump）多次呼籲終止一年兩次調整時鐘的做法，並強烈支持這項措施。

昨天，聯邦眾議員否決了另一項將標準時間（而非夏令時間）設為永久時制的提案。

全年採用夏令時間的法案，已引發美國航空協會（Airlines for America）的憂慮，說這將對航空業產生重大影響，包括乘客行程被打亂、機組員與飛機調度、以及國內外航班銜接問題，任何變革都需有考量全球層面的實施時程。

美國曾於二戰期間全年採行夏令時間，1974年也曾實施以節省能源，但政策極不受歡迎，國會於同年底予以廢除。

民主黨籍聯邦眾議員帕隆（Frank Pallone）今天表示，現今的通勤與工作習慣已大不同，現在步行上學的學童遠少於以往，「現在是時候結束每年春天撥快（時鐘1小時）、秋天撥慢（時鐘1小時）的做法了」。

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