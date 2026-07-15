快訊

獨／舅舅周麟無預警離世享壽73歲 外甥痛別「我們都很難過」

被動元件連環爆！禾伸堂也爆違約交割 金額達3,326萬元

青安3.0擬限未滿50歲申貸、寬限期5年 婚育家庭可望調高上限

聽新聞
0:00 / 0:00

哥倫比亞總統氣炸！美探員擊斃工作許可移民 ICE宣布暫停交通攔檢

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國一名探員昨天在緬因州擊斃一名26歲的哥倫比亞籍男子。 路透
美國一名探員昨天在緬因州擊斃一名26歲的哥倫比亞籍男子。 路透

美國移民暨海關執法局（ICE）在發生兩起探員擊斃移民事件後，已暫停透過交通攔檢來拘留移民。其中一名死者為領有工作許可的哥倫比亞籍外送員，引發哥國總統強烈譴責。

根據「華爾街日報」（Wall Street Journal）及其他媒體報導，國土安全部已指示移民暨海關執法局官員不得攔截行進中的車輛，以逮捕或盤問車內人員。

一名探員昨天在緬因州擊斃一名26歲的哥倫比亞籍男子。移民暨海關執法局發言人表示，當時一輛車「企圖逃離現場，因擔心公共安全，一名探員開槍射擊」。

人權團體確認受害者為葛瑞羅（Joan Sebastian Guerrero），他是一名獲准在美國工作的外送員，與妻子和3歲的女兒同住。

法新社報導，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）一向嚴厲批評美國總統川普鐵腕打擊移民的行動，他譴責這起事件是「美國政府對一名拉丁美洲哥倫比亞人的謀殺」。

裴卓在社群媒體X上寫道：「他們殺了他，因為他們認為他是個沒有權利的低等生物。」

一名移民暨海關執法局探員上週在德州的一次行動中，擊斃52歲的墨西哥男子薩加多（LorenzoSalgado）。

美國移民當局聲稱，薩加多「將車輛當作武器，企圖衝撞一名移民暨海關執法局執法人員，導致我方人員出於自衛而開槍」。

但目擊者對這個說法提出異議，稱這名探員從未直接出現在車輛前方。

負責執行川普移民鎮壓任務的移民暨海關執法局，旗下全副武裝的探員因激進的執法手段，以及今年在明尼阿波利斯（Minneapolis）擊斃兩名美國公民的事件，正面臨全國性的強烈反彈。

移民 美國 緬因州 哥倫比亞

延伸閱讀

妻子臨盆仍遭遣返…川普強硬打擊無證移民 86名「追夢人」被驅逐

研究北韓核試 華裔美籍地震學家遭中國拘留近2年

最高主管機關警告：銀行放款無證客 列金融風險

研究北韓核試爆惹禍？ 華裔美國地震學家遭中國拘押近兩年

相關新聞

保母歸還手機竟留下犯罪影片 美25歲女子涉嫌性侵尿布幼童遭羈押

美國紐澤西州一名25歲保母涉嫌性侵一名仍需包尿布的幼童，還將過程拍成14秒影片保存在Snapchat上。更離譜的是，她在搬離朋友住處、歸還手機時，竟未刪除這段影片，讓手機主人意外發現並報警，警方隨即將她逮捕，目前面臨多項重罪指控。

拜登回憶錄「答應我，美國」揭棄選連任內幕 黨內憂出版時機敏感

出版商Little, Brown and Company告訴美聯社，美國民主黨籍前總統拜登將於今年11月出版回憶錄，時間...

生日成忌日！美國4歲童車內玩耍誤觸真槍 2歲表弟慘遭「一槍斃命」

美國一名即將滿3歲的男童和家人到佛羅里達州度假，不料大人在辦理入住時，將兩名幼童單獨留在車內，男童4歲的表哥在車上找到一把手槍，扣動扳機後意外擊中男童，導致男童送醫不治身亡。

哥倫比亞總統氣炸！美探員擊斃工作許可移民 ICE宣布暫停交通攔檢

美國移民暨海關執法局（ICE）在發生兩起探員擊斃移民事件後，已暫停透過交通攔檢來拘留移民。其中一名死者為領有工作許可的哥...

加州惡魔島附近船難1死3失蹤16獲救 多為參加追思會家屬

美國加州舊金山灣俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島（Alcatraz Island）附近發生沉船事件，官員表示，造成1人喪生、...

爭取安保經費 美2大法官罕見眾院作證：很難向孩子解釋為何穿防彈衣

美國最高法院大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)和凱根(Elena Kagan)14日罕見在眾院撥款委員會聽證會作證，她們談到大法官的安全日益受到威脅，請求增加安保經費。巴瑞特說：「沒想到履行這項職責會讓我陷入如此境地：我必須向孩子解釋什麼是防彈背心以及我為什麼要穿它。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。