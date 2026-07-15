哥倫比亞總統氣炸！美探員擊斃工作許可移民 ICE宣布暫停交通攔檢

美國移民暨海關執法局（ICE）在發生兩起探員擊斃移民事件後，已暫停透過交通攔檢來拘留移民。其中一名死者為領有工作許可的哥倫比亞籍外送員，引發哥國總統強烈譴責。

根據「華爾街日報」（Wall Street Journal）及其他媒體報導，國土安全部已指示移民暨海關執法局官員不得攔截行進中的車輛，以逮捕或盤問車內人員。

一名探員昨天在緬因州擊斃一名26歲的哥倫比亞籍男子。移民暨海關執法局發言人表示，當時一輛車「企圖逃離現場，因擔心公共安全，一名探員開槍射擊」。

人權團體確認受害者為葛瑞羅（Joan Sebastian Guerrero），他是一名獲准在美國工作的外送員，與妻子和3歲的女兒同住。

法新社報導，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）一向嚴厲批評美國總統川普鐵腕打擊移民的行動，他譴責這起事件是「美國政府對一名拉丁美洲哥倫比亞人的謀殺」。

裴卓在社群媒體X上寫道：「他們殺了他，因為他們認為他是個沒有權利的低等生物。」

一名移民暨海關執法局探員上週在德州的一次行動中，擊斃52歲的墨西哥男子薩加多（LorenzoSalgado）。

美國移民當局聲稱，薩加多「將車輛當作武器，企圖衝撞一名移民暨海關執法局執法人員，導致我方人員出於自衛而開槍」。

但目擊者對這個說法提出異議，稱這名探員從未直接出現在車輛前方。

負責執行川普移民鎮壓任務的移民暨海關執法局，旗下全副武裝的探員因激進的執法手段，以及今年在明尼阿波利斯（Minneapolis）擊斃兩名美國公民的事件，正面臨全國性的強烈反彈。